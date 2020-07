Nina Moric, sotterrata l’ascia di guerra con la Rodriguez: "Belén ha il suo calvario"

Belén Rodriguez e Nina Moric sembrano aver trovato un punto di accordo, le due “nemiche storiche” hanno sotterrato l’ascia di guerra e lo dimostrano le parole della bella modella croata che sorprende tutti. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un exploit di affetto verso la Rodriguez dopo le rivalità amorose degli anni passati.

Sul settimanale “Nuovo“, la Moric rilascia delle dichiarazioni su Belen che testimoniano la voglia di continuare a vivere in pace e armonia, dopo la foto del bacio che si sono scambiate a Capri e che già faceva intendere che il vento stava cambiando tra loro. Adesso, sul settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti, spuntano dichiarazioni sorprendenti.

Nina Moric e le dichiarazioni d’affetto e stima per l’ex rivale Belen Rodriguez

“Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica” afferma Nina Moric, augurando inoltre a Belen di riuscire a trovare un po’ di serenità “Anche Belén ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini. È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica“.

La guerra che per anni l’ha fatta da padrona nei loro rapporti, sembra essere solo un lontano ricordo. Tutto era iniziato per una sorta di rivalità amorosa, dopo la fine del matrimonio della Moric con Fabrizio Corona e l’inizio di una relazione dell’ex re dei paparazzi proprio con la modella argentina.

Arrivarono anche in tribunale, dopo che Nina chiamò Belen “viado” in occasione di alcune interviste su giornali e media, la Rodriguez non digerì la cosa e la denunciò per diffamazione. Il tribunale di Milano la ritenne colpevole e le fece pagare un risarcimento di 2.000 euro e 600 euro di multa. Correva l’anno 2018 e poche sere fa, durante una serata all’Anema e Core a Capri, finalmente tra loro è arrivata la pace.