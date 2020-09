Nina Moric si reca del veterinario ma dimentica il gatto a casa

Nel pomeriggio Nina Moric ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram una story alquanto curiosa. In auto sotto la pioggia, l’ex moglie di Fabrizio Corona ha spiegato di trovarsi davanti al suo veterinario di fiducia. Il motivo? Doveva portare il suo amato gatto a effettuare una visita di controllo. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la modella croata… si è scordata il gatto a casa!

“Sono davanti al veterinario perché doveva visitare il gatto, ma me lo sono dimenticato a casa” ha spiegato molto candidamente Nina, che subito dopo è scoppiata a ridere. La Moric si è mostrata dunque piuttosto rassegnata al suo essere costantemente tra le nuvole e, anzi, ha ironizzato sulla sua eclatante svista, affermando che probabilmente dovrebbe fare un controllino anche lei.

Sul finale della story, che è stata condivisa da migliaia di followers ed è diventata immediatamente virale, Nina Moric ha spiegato che a quel punto poteva solo tornare a casa a prendere il suo animale domestico. “Troppe cose per la testa!” si è giustificata. E non ha certo tutti i torti.

Chi segue il gossip, infatti, sa bene che non è un periodo facile per la Moric. Di recente suo figlio Carlos ha deciso di andare a vivere dal padre, Fabrizio Corona, che secondo la modella non avrebbe propriamente un’influenza positiva sul ragazzo, appena diciottenne. Ancora prima, sempre Carlos aveva pubblicato sui social una frase omofoba di cui la madre si era lamentata, affermando che quello non era più il figlio che conosceva.

Forse sono questi i pensieri che affliggono Nina e che non la rendono serena, facendole dimenticare perfino l’amato gatto? Di certo però il piccolo Moon Dark Magic Bombay – così si chiama l’amico felino della Moric – è molto coccolato, al punto che la padrona gli ha aperto un profilo Instagram dove pubblica le sue foto e tante dediche cariche d’amore.