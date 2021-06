Nina Moric shock su Instagram: "Ho pagato Fabrizio Corona per lasciarmi Carlos"

Paparazzati qualche giorno fa a Milano dal settimanale “Chi”, Fabrizio Corona e Nina Moric sembravano essere tornati ad andare d’amore e d’accordo. Negli scatti pubblicati dal giornale di Alfonso Signorini, infatti, si vedono l’imprenditore – che lo scorso 16 aprile è uscito dal carcere di Opera per tornare a scontare la pena ai domiciliari – e la sua ex moglie mentre sorridono e scherzano tra loro.

In una foto addirittura si abbracciano, come se avessero messo da parte una volta per tutte le ostilità. E invece, come successo molte altre volte, la pace tra Fabrizio Corona e Nina Moric è durata pochissimo. In questo caso a interromperla per prima è stata la modella croata, che ha scritto un lunghissimo post contro l’ex marito e l’ha pubblicato tra le Stories del suo profilo Instagram.

Nina Moric si scaglia ancora contro Fabrizio Corona: “Vergogna”

Come prima cosa, Nina ha spiegato che Fabrizio secondo lei non è mai cambiato, visto che sarebbe stato lui stesso a vendere l’esclusiva del loro incontro al settimanale “Chi”, che in questo modo ha potuto inviare per tempo un paparazzo che scattasse le foto. Ma le accuse più gravi della Moric riguardano senza dubbio il figlio che hanno in comune, Carlos Maria Corona, che a breve compirà diciannove anni.

Nina lo chiama “mio figlio”, asserendo che l’ex marito non se ne sia mai occupato, neanche materialmente. Non solo, perché la show-girl ha lanciato una vera e propria bomba: ha spiegato infatti di aver pagato fior di quattrini in passato a Corona affinché le lasciasse l’affidamento esclusivo di Carlos. Addirittura i due avrebbero firmato una scrittura privata in merito, che però Fabrizio non avrebbe mai rispettato e che lei non ha intenzione di mostrare al ragazzo.

Per finire, ha accusato l’uomo di aver rovinato la vita a lei, a Carlos e a tutti quelli che gli stanno intorno. Stavolta però Corona non è caduto nella provocazione. Anziché infuriarsi e contrattaccare a sua volta, infatti, ha preferito pubblicare un messaggio nel quale afferma di aver trovato la pace e di non avere più intenzione di perdere tempo dietro attacchi pretestuosi e inutili. Sarà davvero così?