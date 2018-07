Nina Moric pubblica foto in costume, i fan la criticano: "Hai messo una protesi sul lato b?"

Nina Moric, la modella croata ed ex moglie del “re dei paparazzi” Fabrizio Corona, è tornata alla ribalta della cronaca rosa per aver pubblicato un immagine sui suoi profili nei principali social network di condivisione che la ritrae in costume da bagno, mettendo così in mostra il suo bellissimo corpo che però non convince molti dei suoi fan.

A pochi mesi dalle polemiche e le feroci critiche ricevute in seguito alla partecipazione al reality – in qualità di ospite – al reality show di Canale 5 “Grande Fratello” – dove a detta di molti il suo viso era completamento stravolto ed irriconoscibile -, la modella croata torna a far parlare di sé e dei presunti ritocchini e degli interventi di chirurgia plastica a cui – secondo tanti – si sarebbe sottoposta.

Nina Moric fisico statuario che non convince

A 42 anni anni appena compiuti, la Moric soprende ancora tutti per il suo fisico e la sua straordinaria bellezza, che sembra non conoscano il passare del tempo. Ma la vita di Nina non è tutta rose e fiori, infatti per varie vicissitudini legali l’ex moglie di Fabrizio Corona ha perso l’affidamento del figlio Carlos Maria – avuto dall’ex “re dei paparazzi” – e abortito – come da sue dichiarazioni al “Grande Fratello” – un secondo figlio avuto dall’imprenditore Luigi Maria Favoloso.

Nei giorni scorsi la modella ha avuto la gioia di passare il giorno del suo compelanno con il figlio – attualmente affidato alla mamma di Fabrizio Corona, Gabriella – per poi trasferirsi al mare per una breve vacanza, dove ha scattato le foto incriminae. Immagini che se da un lato mettono in mostra il fisico stupendo della modella, dall’altro hanno scatenato l’ira del web.

I followers hanno attaccato la modella sia sul fronte dell’eccessiva magrezza, sia su quella dell’eccessiva chirurgia estetica cui si sarebbe sottoposta Nina Moric in questi anni. Sono tanti gli internauti che sui profili social della modella lasciano commenti circa l’eccessiva magrezza della modella, che secondo alcuni peserà non più di trentacinque o quaranta chili.

In tanti tengono a sottolineare il fatto che il fisico di Nina non può essere preso da esempio e considerato perfetto proprio perché troppo magro, tanto da far pensare addirittura all’anoressia. Ma a queste giò pesanti critiche c’è chi si focalizza sul lato B della modella, scrivendo: “Cos’hai messo una protesi alle chiappe?“.