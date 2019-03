Nina Moric, l’ex moglie di Fabrizio Corona spiega il recente sfogo contro Belen Rodriguez: il dolore provato sull’Isola

La modella croata ed ex naufraga del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi” Nina Moric è tornata a far parlare di sé dopo il recente post contro la reazione di sdegno avuta dall’ex rivale in amore Belen Rodriguez in seguito al video messaggio registrato da Fabrizio Corona per il naufrago Riccardo Fogli, dove si ribadiva il presunto tradimento della moglie del cantante.

Dopo aver visto questa triste scena televisiva, la modella e conduttrice argentina aveva commentato la circostanza via social, parole che hanno trovato una replica molto piccata e al vetriolo da parte dell’ex moglie di Corona, Nina Moric, che ha ricordato quanto male ha fatto in passato Belen a lei e al figlio Carlos.

I chiarimenti di Nina Moric

Parole che sono state subito cancellate dai social, ma che hanno trovato nelle ore successive un doveroso chiarimento da parte della croata che ha chiarito il senso delle sue precendenti parole rivolte a Belen Rodriguez. Nina ha infatti scritto in un post condiviso sui suoi profili social: “Il mio sfogo di ieri sera era per ricordarvi che quando ero sull’Isola dei Famosi, venne Simona Ventura a raccontarmi che Corona e Belen andarono a prendere mio figlio a scuola e sparirono per giorni nel nulla“.

Quindi anche in quell’occasione gli autori dell’Isola dei Famosi decisero di far leva sulle fragilità della concorrente e sulle vicende personali che stava attraversando, chissà forse per aumentare l’audience, infliggendole però volutamente un grande dolore. “Ecco, penso di aver avuto quasi un infarto quel giorno” – tiene a sottolineare Nina, tanto da infierire ancora una volta contro la reazione avuta da Belen sul cornagate – “Per questo dicevo che proprio lei non doveva commentare la vicenda di Fogli“.

Le circostanze cui fa riferimento Nina Moric riguardano l’edizione del 2012 del reality, che allora era ancora una produzione di Rai 2 e condotto da Simona Ventura. Fu proprio Super Simo a dirle che Corona e Belen avevano preso Carlos Maria da scuola per portarlo in vacanza ad Eurodisney, approfittando con tutta evidenza dell’assenza di Nina. Un colpo basso non indifferente che se da un lato fece molto male alla Moric, dall’altro sollevò non poche polemiche.