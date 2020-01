Nina Moric, le dichiarazioni shock sulla scomparsa del suo ex Luigi Mario Favoloso

Da una decina di giorni si sono perse le tracce di Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric che si è fatto conoscere grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. In quell’edizione aveva fatto molto discutere il suo gesto di indossare una maglietta con una pesante offesa sessista, scritta con il rossetto, nei confronti di Selvaggia Lucarelli, fatto che gli costò la squalifica dal programma.

Sempre davanti alle telecamere del GF c’è stata la riappacificazione con Nina Moric che, entrando nella Casa, è riuscita a recuperare il loro rapporto che sembrava essere stato compromesso definitivamente dopo l’avvicinamento di Favoloso con Patrizia, un’altra concorrente che aveva instaurato con lui un rapporto molto complice.

Mario Luigi Favoloso sparisce e Nina Moric esterna il suo pensiero

Dal 29 dicembre non arrivano più notizie di Luigi Mario Favoloso, il ragazzo sembra essere sparito nel nulla e al momento a niente sono valsi gli appelli della madre e degli amici che lo esortano a farsi sentire. Di altro parere, invece, sembra essere l’ex fidanzata Nina Moric che nel suo profilo Instagram ha postato una storia dove spiega i fatti secondo il suo punto di vista.

“Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo“, ha affermato la bella modella croata senza mezzi termini. Quindi per lei questo allontanamento altro non sarebbe che un modo per attirare su di sé l’attenzione, nel tentativo di dimostrarle i suoi sentimenti.

Se così fosse, sarebbe un gesto molto estremo e poco rispettoso nei confronti dei suoi affetti, proprio per questa ragione le affermazioni della Moric non sono state accolte con entusiasmo dalla madre di Favoloso che ha minacciato anche di ricorrere a vie legali. Staremo a vedere nelle prossime ore se emergerà qualche altro dettaglio, con la speranza che non sia accaduto nulla di grave al ragazzo.