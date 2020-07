Nina Moric, la frecciatina a Favoloso e la rivelazione del suo nuovo compagno Vincenzo

Si è tanto parlato del rapporto travagliato di Nina Moric con l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso. I due sono stati infatti i protagonisti di tante puntate presso il famoso salotto del gossip di Barbara D’Urso, raccontandosi davanti alle telecamere e lanciandosi più e più volte delle frecciatine. Alla fine la storia si è conclusa con una serie di denunce discusse poi in sede giudiziaria su presunti maltrattamenti che la Moric avrebbe subito da parte di Favoloso.

In una recente intervista fatta dal suo amico e giornalista Roberto Alessi, la Moric si confessa al settimanale Novella 2000. Il periodo di Covid che ha visto la donna costretta in casa è stato quasi un toccasana, consentendole di avere maggiore consapevolezza della propria persona, del proprio carattere, riuscendo persino a ritrovare la serenità perduta.

Proprio in questo clima di serenità, la Moric è riuscita persino a trovare un nuovo amore, Vincenzo Chirico, un ricco imprenditore che vive a Montecarlo. Durante l’intervista, si nota una Moric che appare del tutto serena e distesa, in grado di affrontare anche argomenti passati della sua vita con assoluta disinvoltura, tanto che la stessa showgirl ha dichiarato ad Alessi: “E’ vero sto molto bene. Molto bene. Finita la storia con quel tipo…“, riferendosi con ogni probabilità a Favoloso.

Sembra dunque che per la Moric le cose vadano a gonfie vele, sia sotto l’aspetto amoroso che per la felicità personale. Intanto la donna non ha ancora deciso di presentare il nuovo compagno a suo figlio Carlos Maria; prima di fare le presentazioni ufficiali al figlio di Fabrizio Corona, la Moric questa volta vuole essere certa, andandoci con i piedi di piombo.

Persino Carlos Maria si è lasciato andare a delle confidenze a Roberto Alessi, desiderando che sua madre possa ritornare con suo padre Fabrizio: “Papà deve risposare mamma“.