Nina Morić, gli audio shock inviati da Fabrizio Corona: "Vorrei ucciderti e non vederti mai più"

Una volta raggiunta la maggiore età, Carlos Maria, figlio di Fabrizio Corona e Nina Morić, poteva decidere con assoluta libertà con quale dei suoi due genitori andare a vivere. Il ragazzo ha deciso di andare a vivere con l’ex re dei paparazzi, scaturendo una profonda delusione nei confronti della showgirl croata.

Nina Morić, dopo la decisione di Carlos Maria, ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui dichiara che farebbe di tutto per stare insieme a lui. Successivamente lo invita ad essere complice con Fabrizio Corona, anche se deve essere sempre un rapporto disinteressato.

Dopo queste storie su Instagram, pubblicate circa un mese fa, Nina Morić non è più tornata su questo argomento. Tuttavia nelle ultime ore ha pubblicato sempre sul suo canale social alcuni audio dove, in merito alla decisione di Carlos, ha ricevuto alcune minacce dal suo ex compagno.

L’audio shock di Fabrizio Corona a Nina Morić

Nella serata del 12 ottobre la showgirl croata ha pubblicato su Instagram una telefonata avvenuta tra lei e il suo ex compagno: “Perchè gli hai creato tutti questi traumi?”, chiede la showgirl croata che poi aggiunge: “Perchè mi dici che sono una pu**ana a Carlos Maria?”.

La risposta di Fabrizio Corona, che sicuramente farà discutere nei salotti nei prossimi giorni, è da brividi: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più”.

In seguito pubblica una conversazione con Carlos Maria, in cui quest’ultimo ammette di voler andare a vivere con lei per un obbiettivo ben preciso: “Io voglio stare con te. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere migliore e buona perchè purtroppo io stando con il male imparo anche il male”.

Infine, sotto insistenza di Nina Morić, Carlos Maria rivela di essere stato minacciato in parte da Fabrizio Corona. Intanto quest’ultimo, dopo l’audio condiviso dalla showgirl, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di video e circa dieci foto insieme al figlio sulle storie di Instagram.