Nina Moric e quelle foto con i fan senza mascherina

Non si smette mai di parlare della bella showgirl Nina Moric. L’ex compagna di Fabrizio Corona infatti, riesce a creare notizia anche in maniera inconsapevole. Si apprende infatti, dalle sue storie e foto postate su Instagram, che la donna, nella serata di sabato sera, si è concessa un piacevole momento da passare insieme ai suoi amici.

Molti sono stati i fan che hanno fermato la donna, intenti nel voler fare un selfie con lei. La ragazza ha accettato con molto garbo e simpatia. Tutto molto bello, se non fosse per un particolare che non è passato inosservato ai più attenti: che fine ha fatto la mascherina? La Moric, durante il set di foto scattate insieme ai suoi fan più affezionati, non aveva indossato il dispositivo di protezione succitato.

Un gesto sconsiderato e poco attento che ha ovviamente creato polemica, visto che la ragazza, anche nelle vesti di personaggio molto conosciuto, dovrebbe essere fonte di buon esempio. Nelle foto infatti si vede Nina possedere la mascherina, ma legata al polso, come in molti stanno facendo nell’ultimo periodo, sottovalutando evidentemente la pericolosità di non indossare la protezione imposta dal Governo.

La ragazza sta vivendo un periodo abbastanza particolare, considerando che sono iniziate di nuovo le diatribe con il padre di suo figlio Carlos (da poco 18enne), Fabrizio Corona, accusando il re dei paparazzi di sfruttare l’immagine e la liberta di suo figlio, facendolo diventare una vera “macchina per soldi“.

A questo giro invece, una nuova polemica ha ritrovato protagonista la Moric. In molti sono coloro che esortano a non abbassare la guardia, basti pensare infatti che sono tanti i personaggi famosi che sono ritornati dalle vacanze fatte in Sardegna, presentando tutti i sintomi del Coronavirus. Il grado di allerta infatti è ancora alto come alto è il rischio di una chiusura delle regioni.