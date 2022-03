Nina Morić e l’appello per il figlio Carlos: "Fabrizio Corona merita l’ergastolo, qualcuno che ha umanità deve fermarlo"

Nina Morić, sui propri canali social, si è lasciata andare a un lungo sfogo. L’ex concorrente de “L’isola dei famosi” ha postato una serie di storie su Instagram in cui afferma di essere seriamente preoccupata per le condizioni di salute del figlio Carlos Maria Corona chiedendo un sincero aiuto ai suoi fan.

“Da madre mi vergogno di fare questo appello… Vi prego aiutatemi, mio figlio ne ha bisogno” afferma la showgirl che poi aggiunge: “Carlos soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato! Non ha telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna”.

L’attacco nei confronti di Fabrizio Corona

Negli ultimi giorni l’ex re dei paparazzi ha fatto discutere per l’improvviso ban ricevuto dalla piattaforma di Instagram. Non ci ha messo però molto a ritornare sotto a un’altra username (@IlReiettoOfficial) rivelando che l’allontanamento è stato causato da alcuni video pubblicati durante il giorno del suo quarantottesimo compleanno.

Proprio parlando del suo ex compagno, Nina dichiara che Carlos non merita le critiche, facendo capire che sarebbe proprio Fabrizio la sua rovina: “Qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona. Sì che siete in tanti ad essere truffati da parte sua! Purtroppo chiedo la sua carcerazione! Carlos deve essere salvato! Questo è un aiuto umano, non divino. Denunciatelo vi prego, da madre vi prego”.

Gli attacchi però non si fermano qui e Nina, con un altro video, ci va ancora più dura: “Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre, non lo sto condannando ma non ha mai accettato la felicità di Carlos. Fabrizio Corona merita l’ergastolo, non l’ho mai detto prima, ma è così”.

Al momento Corona non ha ancora risposto alle dure parole della Moric, ma non è escluso che nelle prossime ore possa far parlare sui propri canali social.