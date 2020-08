Nina Moric contro Fabrizio Corona: "Carlos è solo una macchina per fare soldi per Corona"

È passato molto tempo da quando il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, non aveva dei dissapori con la sua ex Nina Moric. I genitori di Carlos (da poco divenuto maggiorenne) sono di nuovo protagonisti della pagine di cronaca rosa, a causa di una nuova lite, generata dalla Moric, dove trova protagonista della vicenda proprio suo figlio Carlos.

E dire che solo qualche settimana fa è stato possibile vedere la famiglia riunita, dove apparivano addirittura felici e spensierati. Oggi invece sembra che sia ritornata la bufera, ma stando a quanto detto dalla Moric, in realtà la bufera non era mai passata, bensì era solo assopita, per il bene di Carlos.

La showgirl infatti, tramite una Instagram stories, ha deciso di sfogarsi nei confronti di Corona, etichettando che in realtà era tutta una farsa, i dissapori e litigi erano più vivi che mai. La donna a tal proposito, attacca il suo ex in maniera dura, accusandolo di sfruttare l’immagine di Carlos, aggiungendo testuali parole: “Una macchina per fare soldi“.

La Moric sfrutta quindi i social per aggiornare i suoi tanti fan circa il comportamento che ha assunto il padre di Carlos. L’ex compagna di Luigi Favoloso ha infatti scritto: “Vorrei passare le vacanze con mio figlio, ma il padre ‘vende’ la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato“.

Parole molto dure nei confronti di Corona, che molto probabilmente risponderà a tono nei prossimi giorni, tanto che la Moric ha persino taggato il suo profilo, affinché potesse leggere quanto aveva da dire. Lo sfogo di Nina si conclude con: “Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. È una macchina da soli per suo padre, una merce di scambio“.

Le parole di Nina sono quindi a scopo liberatorio, nel tentativo di sfogare le sue ansie e la sua preoccupazione per il figlio, ma hanno anche l’obiettivo di sensibilizzare il padre di Carlos, affinché tuteli la sua libertà. Senza dubbio si preannuncia un periodo di litigi e diatribe tra i due.