Nina Moric attacca duramente Belèn Rodriguez dopo le dichiarazioni su Corona: "Ricorda cosa mi hai fatto"

Belèn Rodriguez, dopo essere stata attaccata da Roberto Cavalli, ha dovuto subire uno sfogo in piena notte arrivato da Nina Moric in merito alla questione Fabrizio Corona e Riccardo Fogli. La modella argentina infatti, nei giorni scorsi, molto contrariata aveva difinito il comportamento dell’ex re dei paparazzi come “un vero e proprio schifo”.

“Non mi sarei mai aspettata dalla signora Belen Rodriguez che facesse la morale per ciò che è accaduto” ha infatti chiosato Nina Moric riferendosi alla vicenda che le ha viste protagoniste in un aula di tribunale solamente qualche anno fa. “Gioia, ricorda ciò che tu hai fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. La ruota gira e tu sei l’ultima che può fare la morale” ha continuato ancora Nina convinta più che mai dell’atteggiamento sbagliato della modella argentina.

Nina e Belèn hanno avuto un faccia a faccia lo scorso 4 luglio 2018 dopo che la modella croata era stata condannata a pagare 600 euro di multa e 2.000 di risarcimento, oltre alle spese processuali per averle dato del trans. La polemica e le critiche nei confronti di Fabrizio Corona però non sembrano esaurirsi e, a Nina, ancor di più non sono andate giù le parole utilizzate da Belèn nei confronti dell’ex re dei paparazzi.

“Comunque sono stanchissima e saluto tutta la famiglia Rodriguez a partire da Cecilia, Ignazio, Monte, sceso dalle montagne e soprattutto te Belen. Tanto la causa non l’hai vinta” ha chiosato ancora Nina Moric quasi a tirare una frecciatina vera e propria alla modella argentina. Per il momento quest’ultima non ha voluto rispondere a tali provocazioni ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni.

Intanto Fabrizio Corona continua ad essere accusato di aver molto esagerato nei confronti di Riccardo Fogli appoggiato, in queste ore, da moltissimi personaggi dello spettacolo. La moglie Karin Trentini sta cercando di difendersi in ogni modo dalle accuse del tradimento e non ci resta dunque che attendere per vedere come si evolverà questo gossip.