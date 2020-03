Nina Dobrev e Shaun White, possibile nuova coppia

L’attrice bulgara, naturallizata canadese, Nina Dobrev si sarebbe fidanzata con il campione olimpionico statunitense di Snowboard Shaun White. L’attrice, classe 1989, è conosciuta al grande pubblico per aver recitato nella serie tv della Cw “The Vampire Diaries” tratta dai libri omonimi di Lisa J.Smith.

La Dobrev ha interpretato la protagonista della serie tv Elena Gilbert, ma non solo: infatti, per motivi di trama, ha interpretato anche tutte le sue doppelgängers Katherine Pierce (Katerina Petrova), Amara Petrova e Tatia Petrova (quest’ultima interpretata nello spin-off della serie “The Originals”). Sul set della fortunata serie l’attrice ha intrapreso una relazione con il collega con l’attore Ian Somerhalder, che intrepretava il ruolo di Damon Salvatore, il quale ha fatto sognare tutti i fan della serie.

Dopo 4 anni la relazione è terminata e mentre l’attore si è prima fidanzato e poi sposato con l’attrice Nikki Reed, con la quale ha avuto una bambina, l’attrice è stata accostata sentimentalmente a diverse celebrità, come gli attori Orlando Bloom e Glenn Powell o il dj Zedd; tuttavià queste relazioni non sono state mai confermate.

L’ultima recente relazione confermata è stata quella con lo sceneggiatore statunitense, Grant Mellon, che tuttavia sembra essersi ormai conclusa, visto che i due non si vedono da mesi insieme e fonti vicine alla coppia confermano che la fine della relazione sia avvenuta lo scorso novembre. La Dobrev è finita di nuovo sotto gli occhi del gossip in questi giorni essendo stata paparazzata in compagnia di Shaun White.

Shaun White è uno snowboarder e skater statunitense che si è laureato campione olimpico nella specialità halfpipe alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, a quelle di Vancouver 2010 e a quelle di Pyeongchang 2018. Nelle foto riportate da Page Six i due sono stati visti fare insieme una passeggiata in bicicletta con il cane di lei, Maverick, tenuto in braccio da Shaun White.