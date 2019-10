Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi avvistati di nuovo insieme, cosa bolle in pentola?

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati avvistati di nuovo insieme. La coppia nata nel talk show dei sentimenti, “Uomini e Donne“, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, dopo un rapporto durato qualche mese aveva deciso di lasciarsi. Nilufar era la tronista e Giordano il suo corteggiatore, e nonostante le problematiche iniziali (Nilufar aveva confessato di frequentare un suo corteggiatore fuori la trasmissione, durante il trono) la coppia aveva fatto sognare milioni di fan.

Dopo la scelta e il superamento della crisi, i due avevano deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando alla prima edizione di “Temptation Island Vip“. Qui ancora una volta non sono mancati i problemi, in quanto Nilufar si era avvicinata particolarmente al tentatore Nicolò Ferrari, suo corteggiatore a “Uomini e Donne” e non scelta, in quanto lei gli preferì proprio Giordano.

A “Temptation Island Vip” però, nonostante Giordano chiese un falò di confronto immediato, infastidito proprio dalla vicinanza tra Nilufar e Nicolò, la coppia uscì insieme dal programma. I Gilufar (così vennero soprannominati dai loro fan) dopo pochi mesi dalla fine del programma aveva dichiarato ufficialmente, su tutti i social, la rottura.

Adesso a distanza di qualche tempo, sembrerebbe esserci un riavvicinamento in corso tra i due. Circolano sul web alcune foto che li ritrae insieme e in particolare sono stati avvistati a Milano, dove l’ex tronista, nelle sue stories Instagram, ha raccontato di essere lì per fare visita ad un’amica e invece è stata vista in compagnia di Giordano e un gruppo di amici.

Che sia davvero l’inizio di un riavvicinamento tra i due ex fidanzati? C’è da dire che né Nilufar, né Giordano dopo la fine della loro relazione sono stati avvistati in compagnia sospetta di altri partner, benchè meno è stato loro affibbiato alcun flirt. Sicuramente qualcosa bolle in pentola e dunque non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi legati a questa faccenda.