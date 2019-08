Nilufar Addati attacca duramente Matteo Salvini: "Mi fa schifo!"

Nilufar Addati ha conquistato la sua popolarità grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Entra nella trasmissione sia da corteggiatrice di Mattia Marciano e poi come tronista, ottenendo il fatidico “sì” di Giordano Mazzocchi. Insieme al suo fidanzato diventano una delle coppie del reality Temptation Island Vip.

Negli ultimi giorni Nilufar Addati ha voluto parlare della politica italiana, dicendo la sua sulla crisi che sta attraversando il nostro Governo. L’ex tronista non si risparmia e attacca soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini per l’intervento al Papeete Beach, stabilimento balnerare di Milano Marittima.

Nilufar Addati contro Matteo Salvini

Infatti solamente qualche giorno fa il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo Conte, è stato paparazzato dai giornalisti al Papeete Beach, che viene spesso frequentato anche dai vip. La sua presenza, come si può notare sui social network, non è stata apprezzata da tutti.

Tra i tanti adirati c’è anche Nilufar Addati: “Mamma mia che bella la crisi di governo! Un paio di cu**, Premier felice! Dai che bello, grazie, che bella l’Italia eh? Salvini Premier, che vergogna ragazzi! Qualcuno mi spiega per quale motivo abbiamo un Premier che in piena crisi di governo va al Papeete? Che schifo, il paese dei balocchi”.

Il suo attacco però non termina qui: “Che vergogna ragazzi! Qualcuno mi spiega per quale motivo abbiamo un Premier che in piena crisi di governo va al Papeete? Che schifo, il paese dei balocchi. […] Ora che mi arrivano i messaggi e mi dite “Ah e allora sono meglio i Cinque Stelle?” dico che non sono meglio i Cinque Stelle ma che un Premier che va al Papeete a sorridere e a guardare i cu** delle ragazzine sinceramente mi fa schifo”.

Per Matteo Salvini non è un periodo facile. Oltre a dovere affrontare questa forte crisi di Governo con Luigi di Maio, il leader della Lega sta avendo numerose critiche da parte dei vip. Infatti il cantante Lorenzo Fragola, conosciuto per aver vinto l’ottava edizione del talent show X Factor, ha usato delle parole ancora più dure nei suoi confronti.