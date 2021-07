Nicolò Zaniolo è diventato papà: la riconciliazione con la ex Sara

Questa mattina è nato Tommaso, figlio di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, e del tutto inaspettatamente il calciatore della Roma era in ospedale accanto alla ex compagna. Sara e Nicolò, infatti, si sono lasciati poco dopo che lei ha scoperto di essere in attesa di un bambino voluto da entrambi; il calciatore, tuttavia, aveva cambiato idea e anzi aveva chiesto senza troppo problemi alla ragazza di abortire.

Lei non aveva accettato ed era andava avanti da sola, mentre Zaniolo la bloccava su tutti i social e sul telefono e nel frattempo si faceva la sua vita cambiando spesso fidanzata. Prima è stato con Madalina Ghenea, poi con l’influencer Chiara Nasti, di cui si diceva innamorato perso, e per finire pare abbia avuto un flirt anche con l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Nicolò Zaniolo accanto a Sara Scaperrotta il giorno del parto

A sospresa, però, Nicolò Zaniolo questa mattina non era presente all’allenamento a Trigoria per un permesso familiare. Si è scoperto quindi che Sara Scaperrotta ha partorito sempre in mattinata all’ospedale Villa San Pietro e che il ragazzo ha voluto essere vicino a lei. Solo qualche giorno fa, su Instagram, Sara parlava della gravidanza difficile e solitaria trascorsa proprio per via dell’interruzione totale dei rapporti il centrocampista della Roma.

Un’interruzione voluta proprio da Nicolò, che aveva bloccato Sara ovunque. “Tommaso è frutto dell’amore di due persone” aveva ribadito la ragazza l’altro giorno. “È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”.

Ora, però, Zaniolo è al suo fianco e ha pubblicato su Instagram due foto con in braccio il piccolo Tommaso. Questo vuol forse dire che è pronto a fare il papà? Stando a quello che mostra sembra proprio di sì, ma bisognerà vedere come si comporterà nei prossimi mesi e se i buoni propositi dureranno.