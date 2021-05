Nicolò Zaniolo, dopo Chiara Nasti arriva Sophie Codegoni di U&D

Sembra che il calciatore Nicolò Zaniolo abbia iniziato a frequentare una nuova fiamma, dopo il suo addio con Chiara Nasti. Il bel calciatore è infatti entrato nel radar del gossip dei tantissimi fan che non perdono mai occasione di captare segnali, indizi preziosi per associare al ragazzo una nuova ragazza, e sempre che questo volta ci abbiano azzeccato, o quasi.

Si era infatti tanti parlato, nelle scorse settimane, di un piccolo flirt tra Zaniolo e l’ex di “Uomini e Donne” Sophie Codegoni. Come mai i fan hanno iniziato ad associare i due ragazzi? Molto semplicemente da una serie di “like” tattici che in maniera quasi sistematica i due si scambiavano su Instagram.

Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni: nuovi indizi

Ovviamente non bastano una serie di like scambiati per poter dire che i due protagonisti di questa storia hanno iniziato a una relazione amorosa, ci vuol ben altro, e sembra che qualcosa di più è stato in effetti trovato. Si parte infatti da un dato molto particolare, ovvero sembra che la Codegoni abbia trascorso qualche giorno a Roma, per motivi di lavoro.

La ragazza infatti ha informato i suoi tantissimi fan che a breve verranno informati di importanti novità lavorative riguardanti la ragazza e che non vede l’ora di poter rivelare qualcosa di più. Ovviamente potrebbe anche essere solo una semplice coincidenza quella di aver trascorso qualche giorno nella stessa città di Zaniolo, ma c’è un dato molto interessante che finora non è stato ancora menzionato.

Sembra che la Codegoni abbia scelto come albergo proprio lo stesso in cui Zaniolo ha posato per un servizio fotografico un paio di giorni fa; questa in effetti potrebbe essere una coincidenza un po’ strana. Per adesso non esistono ancora certezza, ne Zaniolo e ne tanto meno Sophie hanno intenzione di volersi aprire in merito; non resta che attendere.