Nicolò Scalfi rivela il segreto del suo successo a "Caduta Libera". Il nuovo campione Christian spopola sul web

Nicolò Scalfi ha lasciato un bellissimo ricordo di sé nel pubblico di Canale 5, grazie alla sua partecipazione al quiz show presentato da Gerry Scotti, Caduta Libera. Il ragazzo dei record ha difeso il suo titolo per ben 88 puntate portandosi a casa una cifra di tutto rispetto, ben 651.000 euro.

Dopo il suo annuncio di voler partecipare a L’Isola dei Famosi, Nicolò non si dimentica del suo pubblico e continua a pubblicare alcune Instagram Stories delle sue giornate estive. Nulla di insolito, tutto nella norma per un giovane ragazzo che trascorre le sue giornate e serate insieme agli amici di sempre.

Nicolò Scalfi, ecco come ha fatto a diventare un campionissimo

Tra questi filmati, però, non manca mai un passatempo che Scalfi non abbandona e che, con tutta probabilità, ha contribuito a confermarlo campione per tutto quel tempo: le parole crociate sul suo settimanale preferito, La Settimana Enigmistica. Ricordiamo infatti che anche lo stesso Gerry Scotti in più occasioni ha fatto notare la grande abilità del campione di ricostruire le parole anche quando non aveva la risposta in tasca. Tale abilità è stata senza dubbio favorita dagli schemi di parole crociate che, è risaputo, tengono in allenamento la mente.

Insomma Nicolò ha dovuto passare il testimone e lo scettro a Christian Fregoni, nuovo campione di “Caduta Libera” che ha sostituito Scalfi e al momento ha portato a casa l’onorevole cifra di 75.000 euro. Sembra, quindi, che Cristian non faccia rimpiangere la presenza discreta dell’ex campione, anzi la sua bella presenza lo ha già fatto amare dal pubblico e sul web acclamano la sua presenza in altri programmi, come ad esempio il trono di “Uomini e Donne“.

Molte ragazze guardano il giovane bresciano di 27 anni con gli occhi a cuoricino, felici che l’aitante bagnino dell’Europa Sporting Club sia ancora single e su piazza. Christian si sta difendendo alla grande e continua a rimanere in piedi durante tutta la puntata, anche se l’esigente pubblico del programma nota che a volte a Fregoni manca quel guizzo di genio che ha contraddistinto Nicolò e che sarà difficile da bissare.