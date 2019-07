Nicolò Scalfi, l’ex campione di "Caduta Libera" vuole tornare in tv e lancia un appello

Nicolò Scalfi è stato per ben 88 puntate il campione imbattuto di “Caduta Libera“, il quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti: sabato 6 luglio è caduto nella botola prima dei 10 passi, battuto da un incredulo Francesco che ha preso il suo posto. Uscito dalla trasmissione è stato intervistato da “Il Giornale di Brescia” e ha dichiarato che non gli dispiacerebbe tornare in televisione.

Ricordiamo che sicuramente Nicolò tornerà a “Caduta Libera”, come anticipato dallo stesso Gerry Scotti, durante le puntate dei tornei tra i campioni del programma, ma il ragazzo ambisce a ben altri scenari televisivi e più precisamente, al mondo dei reality show.

Nicolò Scalfi rivela l’intenzione di partecipare a “L’Isola dei Famosi”

Dichiara, infatti, che un reality a cui parteciperebbe molto volentieri è “L’Isola dei Famosi” e sulle pagine del quotidiano afferma: “Non mi dispiacerebbe partecipare a un reality. Magari L’Isola dei Famosi. Vuoi vedere che mi abbronzo un po’?”, scherza l’ex campione.

Nicolò Scalfi ha saputo conquistare proprio tutti durante la sua permanenza a “Caduta Libera”. I suoi modi educati e riservati lo hanno fatto amare dalle mamme, alle nonne, fino ad arrivare ai giovani. Per non parlare, poi, delle miriadi di ragazzine innamorate del suo bel faccino e del suo fisico messo in mostra sul suo profilo Instagram.

Il ragazzo, però, confermando ancora una volta di avere la testa sulle spalle, precisa di voler continuare gli studi per diventare giornalista sportivo, dichiara infatti: “Amo il calcio, non saprei stare senza”. Sul piano sentimentale non si hanno notizie certe, sul web girava insistente la voce che la storia con la fidanzata presentata in trasmissione ultimamente, sia già arrivata al capolinea. Ma vista la giovane età di Nicolò – ricordiamo che il ragazzo ha appena 20 anni – il tempo per trovare l’anima gemella davvero non gli manca.