Nicoletta Orsomando è morta: addio alla storica annunciatrice della Rai

Nicoletta Orsomando è morta. La storica signorina buonasera che per decenni è entrata nelle case degli italiani con i suoi annunci, delicati e professionali, è venuta a mancare nelle scorse ore. La notizia sta facendo il giro dei media e dei social, dove sono già numerosi i commenti di cordoglio che si possono leggere.

Un’altro pezzo della storia della televisione italiana è andata via. Nicoletta Orsomando aveva 92 anni e da quanto si apprende da un comunicato della famiglia, l’annunciatrice Rai era ricoverata da giorni in un’ospedale di Roma a causa di una breve malattia. Come spesso accade nelle cose della vita, l’arrivo alla tv della Orsomando fu dettato da una serie di circostanze fortuite.

Nicoletta fece i provini per la Rai nel 1953. Dietro l’insistenza della famiglia e di alcuni conoscenti provò a fare un provino per la radio. La sua bella voce era proprio adatta per un programma radiofonico. Ma in radio la rifiutarono. E chissà se proprio quel riuto non si è rivelato poi la sua più grande fortuna.

Pensiamo alla Orsomando solo come una delle Signorine Buonasera. Non è così. Lei è stata anche per un periodo conduttrice di alcuni programmi per ragazzi come ad esempio La tv dei ragazzi. Nel 1957 conduce una delle prime edizioni della celebre kermesse musicale il Festival di Sanremo. Al fianco di Fiorella Mari, Marisa Alassio e Nunzio Filogamo.

Dopo questa parentesi la Orsomando passa ai programmi di natura politica: Sette giorni in Parlamento e Oggi al Parlamento. Successivamente diventa l’annunciatrice per eccellenza della tv italiana. I suoi modi educati, rassicuranti uniti alla dizione perfetta l’hanno fatta apprezzare da milioni di telespettatori italiani.

Per quaranta anni Nicoletta è entrata nelle nostre case. Un volto il suo molto amato, ed è stato per molti un grande dispiacere quando la stesse salutò il pubblico con il suo ultimo annuncio nel 1993.