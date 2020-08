Nicoletta Mantovani, matrimonio in vista per la vedova di Pavarotti: "E’ vero amore"

Nicoletta Mantovani è di nuovo innamorata e il prossimo settembre si unirà in matrimonio con Alberto, questo il nome dell’uomo che le ha fatto battere nuovamente il cuore. Si sono conosciuti circa 9 mesi fa e tra loro è stato subito amore, così com racconta lei stesse sulle pagine del settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini.

La città di Bologna farà da sfondo al loro matrimonio che sarà celebrato in chiesa, così come fortemente voluto dalla Mantovani: “Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore”, e continua rivelando che la decisione di unirsi in matrimonio è stata presa all’improvviso, anche se dietro a questa decisione non c’è un motivo preciso: “Se non per una voglia matta di farlo”.

Non si sa molto sul futuro marito della Mantovani, si conosce solo il nome – Alberto – ma non il cognome e che lavora come dirigente d’azienda. Nicoletta racconta che si sono conosciuti grazie ad un’amica comune che li ha presentati e tra loro è stato amore a prima vista. Dopo di allora, hanno iniziato a frequentarsi e durante la quarantena per l’emergenza coronavirus, sono arrivati alla decisione di fare il grande passo: “Il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra“.

Nicoletta Mantovani e la storia d’amore con Luciano Pavarotti

Ricordiamo che la Mantovani, dopo la scomparsa dell’indimenticato tenore Luciano Pavarotti, ha avuto una storia d’amore con Filippo Vernassa durata 7 anni. Pavarotti morì il 6 settembre del 2007, dopo una dura e spietata battaglia contro il tumore al pancreas che lo aveva aggredito tempo indietro.

La Mantovani ha avuto una bimba, Alice, da Pavarotti e la loro unione destò molto scalpore all’epoca: li dividevano, infatti, 34 anni ma questo non è mai stato un limite per loro e lo hanno dimostrato vivendo una bellissima storia d’amore. Insieme a Pavarotti, Nicoletta ha affrontato anche una grave malattia, la sclerosi multipla.

Ora la Mantovani ricorda le parole del marito e affronta serenamente il suo futuro: “Luciano rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia“.