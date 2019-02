Nicoletta Larini si perde in autostrada e scoppia in un pianto disperato

Nicoletta Larini, nonostante il suo fidanzato Stefano sia in Honduras per partecipare come naufrago alla 17esima edizione de L’Isola dei Famosi, continua la sua vita e tra i vari impegni le è successo anche un fatto che ha dell’incredibile. La modella, mentre stava ritornando il quel di Viareggio dopo essere stata ospite da Federica Panicucci a Mattino Cinque, si è persa in autostrada.

Momenti di panico vero e proprio per la fidanzata di Stefano che dopo essere stata rallentata all’altezza di Bologna a causa di un incidente, senza navigatore e alquanto confusa, si è ritrovata in una stazione di servizio poco distante da Novara. Disperata ma soprattutto sola, la figlia 25enne del pilota di Formula Uno, è stata assalita dall’ansia e dalla preoccupazione.

Nicoletta è infatti scoppiata in un pianto disperato dimostrato proprio da alcuni video postati sul suo profilo Instagram e successivamente rimossi, nei quali si intravede tutta la paura e l’ansia della modella che per fortuna successivamente si è ripresa chiamando la polizia stradale. Con l’aiuto infatti degli agenti la Larini è riuscita a trovare la strada giusta per ritornare a casa.

Tutto si è risolto nel migliore dei modi tanto che, poche ore dopo, la fidanzata di Bettarini è ritornata sorridente sui social per tifare più forte di prima il suo fidanzato presente con Kaspar Capparoni a l‘Isola che non c’è. Nicoletta, nelle ultime settimane, è spesso presente come ospite nelle trasmissioni che seguono il reality condotto da Alessia Marcuzzi e anche l’altro giorno era proprio a Mattino Cinque.

Non ci resta dunque che attendere per vedere se la stessa Larini racconterà questa brutta avventura magari ai microfoni di Alessia durante la diretta de l’Isola dei Famosi in onda mercoledì 27 febbraio 2019. Nel frattempo continuerà sicuramente a dare manforte al suo amato Stefano con la speranza che possa rimanere all’interno del reality targato Mediaset.