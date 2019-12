Nicole Mazzoccato: "Dopo ‘Uomini e Donne’ sono arrivata a pesare 39 chili"

Nicole Mazzoccato ha partecipato come corteggiatrice al programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” nell’edizione 2015. Nicole ha partecipato al celebre dating – show per conquistare il tronista Fabio Colloricchio, da cui è stata successivamente scelta essendo preferita alla rivale Silvia Raffaele.

Nicole e Fabio hanno dunque iniziato una storia d’amore fuori dagli studi televisi, terminata all’inizio del 2019 dopo ben 4 anni insieme. Il bel spagnolo ha ritrovato la serenità sentimentale accanto a Violeta Mangriñan (conosciuta all’interno del programma televisivo “Supervivientes”, versione iberica de “L’isola dei Famosi”). Nicole è invece fidanzata dallo scorso aprile con Thomas Teffah.

La bella ex corteggiatrice, ospite nell’ultima puntata del programma televisivo condotto da Lorella Boccia “Rivelo” in onda sul canale Real Time, ha parlato del difficile periodo affrontato una volta terminata la sua esperienza televisiva a “Uomini e Donne”. Queste le sue toccanti parole: “Il momento più brutto è stato quando si è conclusa l’esperienza di ‘Uomini e Donne’ (…) persone che mi descrivevano come un mostro. Ogni volta che ti arrivava un insulto, ogni volta che ti arrivava un qualcosa di negativo, io accumulavo (…) e poi arriva un punto (…) che scoppi e non ce la fai più. Io sono arrivata che pesavo 39 kg.”

Nicole ha confessato di essere arrivata a pesare 39 chili, a comprendere di non stare bene ed avere un’eccessiva magrezza ma allo stesso tempo non aver riuscire ad afferrare la gravità della situazione, avendo perso completamente la percezione delle cose ed il valore della vita visto che si trovava in un vero e proprio tunnel nero.

La modella ha rivelato di essere riuscita a superare quel periodo difficile grazie all’aiuto di uno psicologo e si è senita di consigliare a tutte le persone che stanno affrontando un momento particolarmente complicato e difficile di avvalersi dello stesso aiuto.