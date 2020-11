Nicole Mazzocato e il flirt con il protagonista di "Suburra"

La nota influencer Nicole Mazzocato è diventata famosa per aver partecipato nelle vesti di corteggiatrice al dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” durante l’edizione 2014/2015 per corteggiare il tronista spagnolo Fabio Colloricchio (ex corteggiatore di Teresa Cilia). Al termine di un lungo percorso televisivo, Nicole è stata poi scelta dal protagonista di “Supervivientes” a discapito della futura tronista Silvia Raffaele. Nicole e Fabio hanno poi iniziato una travolgente relazione sentimentale al di fuori degli studi di Mediaset terminata però ufficialmente ad inizio 2019.

Nicole ha poi avuto una relazione sentimentale con il modello londinese Tomas Teffah, terminata in maniera del tutto pacifica ad inizio autunno. Alcune settimane fa alcuni giornali di gossip avevano parlato di un possibile nuovo flirt tra la bella ex corteggiatrice e l’attore italiano Giancarlo Commare (noto per essere stato uno dei protagonisti della amatissima web serie “Skam Italia” e della fiction “Il Paradiso delle Signore”).

Oggi però il sito di gossip e intrattenimento “Giornalettismo” ha annunciato come in realtà Nicole stia vivendo un vero e proprio flirt con un altro attore molto amato: Giacomo Ferrara (attore che interpreta Spadino nella fiction prodotta da Netflix “Suburra”).

Secondo le dichiarazioni del giornalista Gabriele Parpiglia nel sito di gossip “Giornalettismo”, il flirt sarebbe iniziato da Nicole che, dopo aver guardato l’ultima stagione della nota serie televisiva (pubblicata nel sito di streaming on demand lo scorso 30 ottobre 2020), ha pubblicato una stories nel suo profilo Instagram personale taggando i due attori protagonisti: Giacomo Ferrara (Spadino) e Alessandro Borghi (Aureliano Adami).

Secondo il sito di gossip, Giacomo Ferrara avrebbe prontamente risposto alla bella influencer e da quel momento sarebbe iniziata una vera e propria conversazione da cui sarebbe scaturito un incontro a Roma seguito da un bacio che ha portato all’inizio di una travolgente frequentazione tra i due.