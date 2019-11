Nicole Mazzocato, 10 mesi di fidanzamento con Thomas Teffah, ma il web scopre un dettaglio

Nicole Mazzocato ritorna ancora sotto i riflettori del gossip, e soprattutto dei suoi fan. Da poco infatti le bella ragazza, ex tronista del famoso dating show “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi, ha festeggiato un traguardo importante per lei, ovverosia il decimo mese insieme al proprio ragazzo Thomas Teffah.

Come ogni influencer che si rispetti anche Nicole ha postato ogni momento della giornata in questione sulle principali piattaforme di social network come “Instagram“. La foto è stata anche corredata da una bellissima didascalia molto toccante, che confermerebbe che le cose tra i due innamorati vanno a gonfie vele, a dispetto di quello che si diceva sulle principali pagine gossip solo qualche giorno fa.

Pare che infatti di recente si era diffusa la voce di una eventuale avvicinamento amoroso tra la Nicole e Andrea Damante, ma che la ragazza ha prontamente smentito. Infatti molti suoi followers avevano scritto sotto forma di commento a Nicole, dicendo: “Non gli stavi mettendo le corna con Damante?“, Nicole in merito a tale commento ha risposto: “Risulta più facile credere a degli scandali, per giunta finti!“.

Nonostante ciò pare che l’ex tronista sia ritornata a difendersi a seguito di un nuovo attacco da parte dei suoi followers; infatti il popolo del web non è sfuggito un particolare che ha tradito la ragazza. In merito al mesiversario che ha appena compiuto con il modello Thomas, la ragazza scrive come didascalia alla foto in questione “+10 mesi“, ma in molti ricordavano che l’ufficializzazione della rottura della storia d’amore con il suo ex Fabio Colloricchio, era avvenuta precisamente il 28 gennaio.

La domanda quindi è sorta spontanea a molti, ed in tanti hanno scritto a Nicole affermando: “Ma il 28 Gennaio non stavi ancora con Fabio?” e la ragazza si difende in merito affermando che in realtà non ci sono dei manuali che stabiliscano quando rifidanzarsi, ed inoltre aggiunge: “C’è chi si rifidanza e chi rimane single e se ne porta a casa uno diverso ogni sera, chi aspetta anni, mesi, c’est la vie“.