Nicolas Vaporidis, sapete chi è l’ex moglie del vincitore dell’Isola dei Famosi? È molto famosa

Ieri sera, dopo una finalissima all’insegna dei colpi di scena e dei botti, è stato proclamato l’attesissimo vincitore dell’edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Un vero e proprio trionfo, quello dell’attore romano Nicolas Vaporidis, figlio di padre greco e madre romana, che si separarono quando era piccolo.

Tutti noi lo ricordiamo come protagonista di Notte prima degli esami e Notte prima degli esami nel quale recita accanto all’ex fidanzata Cristiana Capotondi.L’anno seguente Nicolas Vaporidis torna al cinema con i film Notte prima degli esami – Oggi, in cui è protagonista insieme con Carolina Crescentini, ma tentiamo di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

Chi è la sua ex moglie

Classe 1981, il tenebroso Vaporidis, che si è saputo distinguere per il suo spirito da vero naufrago, impavido, forte, sempre disposto a mettersi alla prova, nonostante la stanchezza psico-fisica legata alla fame, alle alte temperature e alla difficoltà delle prove, era stato spoilerato come vincitore da alcune agenzie di scommesse già diverse ore prima del verdetto ufficiale.

In fin dei conti, in tanti hanno sperato che si aggiudicasse lui il montepremio finale perchè, come Carmen, ha compiuto tutto il percorso, 4 lunghi mesi di reality,sfoderando tutte le sue doti, la sua personalità, il suo spirito di riflessione e la sua maturità, oltre all’aiuto e alla disponibilità che ha sempre manifestato nei confronti dei compagni di gioco. Il naufrago, fresco di ingresso nel survival game, ha dichiarato d’esser single ma, lentamente si è lasciato andare e pare che il suo cuore sia impegnato con una bionda che vive a New York; colei che le ha fatto recapitare una lettera che gli ha smosso un sorriso. Su questo ne sapremo certamente di più.

In passato, Nicolas è stato legato alla collega Cristiana Capotondi. Una storia d’amore, la loro, durata solo un anno, dal 2006 al 2007 e, in seguito, con Ilaria Spada. Forse non tutti, però, sanno che l’attore è stato sposato e non con una ragazza comune ma con una nota vip, un personaggio molto amato. Parlo di Giorgia Surina, bellissima conduttrice radiofonica, attrice e conduttrice televisiva italiana. che ha sposato nel 2012 seppur il matrimonio sia finito solo 2 anni dopo. Giorgia è apparsa in fiction molto importanti come Un medico in famiglia, Il commissario Nardone, Don Matteo, Non dirlo al mio capo e Delitti imperfetti. I due non hanno avuto figli, custodendo gelosamente la loro relazione lontano dai riflettori e dai paparazzi, tanto che ci sono davvero pochissime foto di coppia sul web.