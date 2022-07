Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, la terribile notizia dopo l’Isola dei Famosi

Ascolta questo articolo

L’Isola dei Famosi ormai ha chiuso i battenti ormai da qualche giorno ma i naufraghi non smettono di far parlare di sè. La trasmissione doveva finire lo scorso mese di maggio, ma poi la produzione in maniera inaspettata ha deciso di prolungare il reality fino alla fine di giugno. Nella puntata finale finalmente i telespettatori hanno conosciuto il nuovo campione dell’Isola.

Si tratta dell’attore Nicolas Vaporidis, il quale nel corso di questi mesi di permanenza in Honduras ha mostrato grande leadership. Lui infatti ha guidato il gruppo nelle insidie che si sono verificate nell’isola, e sempre lui è stato bersaglio di immabcabili critiche che ha saputo gestire al meglio. Il pubblico lo ha votato proprio per le sue qualità mostrate durante il periodo da “naufrago” sull’isola. Papabile alla vittoria finale era anche Edoardo Tavassi, che però ha dovuto lasciare anzitempo l’isola per problemi di salute. Adesso i naufraghi finalisti sono tornati in Italia, ma durante il loro viaggio di ritorno ci sono stati diversi problemi, vediamo di cosa si tratta.

I problemi del viaggio di ritornoù

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, durante il viaggio di ritorno Vaporidis e Carmen Di Pietro hanno avuto diversi problemi con gli aerei a causa di alcuni ritardi. Un rientro davvero movimentato per i naufraghi che comunque hanno gradito la comodità di una poltrona d’aereo alle dificoltà presentate sull’isola.

I naufraghi sono anche tornati in possesso dei loro oggetti personali, smartphone inclusi, per cui non hanno tardato a postare le loro impressioni sui social network. “Grazie a tutti voi, poterò tutto questo per sempre, con me. Ne siamo usciti vincenti” – così ha scritto Nicolas Vaporidis commentando suoi social la vittoria all’isola.

All’aeroporto di San Pedro i naufraghi (Di Pietro e Vaporidis) si sono concessi ciambelle e croissant, davvero meritati dopo le sofferenze patite sull’isola dell’Honduras. Insomma nonostante i ritardi degli aerei gli ultimi concorrenti rimasti sull’isola hanno fatto tranquillamente rientro in Italia. “Ho incontrato un altro disperato che prende l’aereo per Roma… un ragazzino. Carmen c’ha quattro panini e tre buste di Victoria’s Secret… coi panini dentro!” – così ha commentato Vaporidis taggando in un post Alessandro Iannoni.