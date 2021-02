Nicola Zingaretti elogia Barbara D’Urso: "C’è bisogno di lei". Lo shock di Selvaggia Lucarelli

In queste ore sta facendo discutere parecchio un tweet lanciato dal segretario del Partito Democratico a favore di Barbara D’Urso e dei suoi programmi. Su Twitter – e non solo – sta montando una polemica per le parole spese da Nicola Zingaretti a favore della conduttrice Mediaset, ma andiamo con ordine.

Zingaretti è spesso apparso nel contenitore serale “Live – Non è la D’Urso” intervenendo sullo spinoso argomento dell’emergenza Covid-19 e proprio ora che il programma di Canale 5 potrebbe presto chiudere i battenti, arriva un commento da parte del politico per tessere le lodi della conduttrice.

Il tweet di Nicola Zingaretti e la risposta di Selvaggia Lucarelli

“Barbara d’Urso, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso” questo è quanto scritto dal Presidente della Regione Lazio e lanciato sull’affolato social Twitter. Come facile immaginare, non sono tardati ad arrivare commenti di stupore, uno su tutti quello della sempre attenta e tagliente Selvaggia Lucarelli che, per usare un eufemismo, non ha mai sostenuto l’instancabile conduttrice Mediaset.

“Chiudono un programma (che va male) alla d’Urso. Chiunque abbia a cuore il bene del paese dovrebbe rallegrarsi del fatto che qualcosa di così profondamente diseducativo sparisca dal palinsesto. Chi accorre in aiuto di Barbarella? Il segretario del PD. Ribadisco, il segretario del PD. Della serie: la famiglia Berlusconi mi ridimensiona? Il PD mi sostiene! E passo pure per epurata. E quel furbone di Zingaretti non capisce in che gioco si è infilato” ha sentenziato la nota giornalista e giudice di “Ballando con le Stelle“, consapevole di portarsi a casa non pochi consensi.

Giorni sicuramente non facili per la D’Urso. In queste ore, infatti, ha subito anche un forte attacco dallo chef Natale Giunta che le ha aspramente rimproverato il fatto di accostare la sua Terra siciliana a fatti e personaggi poco edificanti, come Angela da Mondello e i protagonisti del tradimento all’Hotel Eufemia.