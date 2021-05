Nicola Vivarelli, parla la madre: "Sono preoccupata"

Il nome di Nicola Vivarelli è salito alla ribalta grazie al suo corteggiamento a Gemma Galgani. A “Uomini e Donne” Nicola è approdato circa un anno fa. Ciò che ha provocato clamore e polemiche è la tantissima differenza di età tra lui e la dama torinese: ben 45 anni. Il percorso dei due si è poi interrotto e ognuno ha intrapreso la propria strada.

Oggi Vivarelli fa ancora parte del parterre maschile del trono over. Nella vita il giovane è un ufficiale della marina e spesso si imbarca. Proprio qualche mese fa è stato assente dal programma per motivi di lavoro, salvo poi tornare. Il magazine di “Uomini e Donne” ha deciso di ascoltare una persona vicina a Nicola: sua mamma.

La signora Luisella Del Freo ha raccontato suo figlio, di come lo ha educato e del suo lavoro. La donna ha svelato alcuni retroscena e in particolar modo il fatto di essere preoccupata quando il figlio è fuori per lavoro. “Io vivo preoccupata per lui. Sto in ansia quando è lontano, quando non lo posso vedere e non sta bene, fisicamente o psicologicamente“, queste le parole della mamma di Nicola.

La signora Luisella ha poi proseguito raccontando il carattere di Vivarelli e spiegando soprattutto come lui recepisce le critiche e perché gli sono state mosse. “Quando dice una cosa, è quella. Capisco ci possano essere stati dei dubbi per la storia con Gemma. Ma allo stesso tempo non capisco la ristrettezza mentale“, queste le asserzioni della donna.

Sicuramente la mamma di Nicola non ha preso male la frequentazione di suo figlio con Gemma, dato che ha ammesso di non comprendere le ristrettezze mentali. Archiviata la parentesi Galgani, Vivarelli è pronto per rimettersi in gioco e cercare una donna che gli dia la possibilità di metter su famiglia nonostante la sua giovane età.