Nicola Vivarelli lascia l’Italia: i motivi della sua decisione e la reazione di Gemma Galgani

Nicola Vivarelli è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più conosciuti a “Uomini e Donne”. Seppur è in trasmissione da qualche mese, rimarrà per sempre nell’immaginario collettivo degli innumerevoli fan della trasmissione. Il motivo? A soli 26 anni è arrivato per corteggiare la dama del trono over Gemma Galgani, che di anni ne ha 70.

Qualche mese fa la storia ha destato scalpore, attirando critiche su critiche. Oggi tra loro sembrerebbe che le cose siano finite così anche se, la sensazione che Gemma ci pensi ancora, c’è l’hanno un pò tutti. Vivarelli si è lanciato nella conoscenza con la dama Veronica, la Galgani in quella con il cavaliere Biagio, ma si ha come l’impressione che tra loro ci sia ancora qualcosa di irrisolto.

Il giovane Sirius però ha deciso di lasciare l’Italia e di partire alla volta dell’America. La motivazione alla base è dettata da questioni lavorative. Nicola difatti fa parte della Marina militare e per adempiere ai suoi doveri professionali, dovrà lasciare il Bel paese. A darne l’annuncio è stato lo stesso Vivarelli, il quale attraverso il suo profilo Instagram ha informato della cosa i suoi tantissimi followers.

Nicola ha inoltre aggiunto che dovrà rimandare di qualche giorno la partenza, in quanto dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti a causa del Coronavirus. Dunque, con ogni probabilità il bel marinaio lascerà “Uomini e Donne” in quanto i suoi impegni lo porteranno lontano dalla sua nazione e lontano dalla trasmissione alla quale in questo periodo, partecipa.

Come finirà la sua conoscenza con Veronica? E soprattutto, quale sarà la reazione di Gemma all’idea di non rivedere il suo giovane corteggiatore per un po’? Al momento la dama torinese resta in silenzio. Difatti dal suo profilo Instagram non compare nulla che possa rimandare in qualche modo a questa faccenda. Non resta che attendere eventuali sviluppi.