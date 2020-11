Nicola Vivarelli e quel retroscena inedito: "Ho rinunciato al Grande Fratello Vip e l’Isola dei famosi"

Nicola Vivarelli ha lasciato “Uomini e Donne”. Il giovane ufficiale della marina mercantile è stato chiamato ad adempiere al suo dovere e per tale ragione si è imbarcato su una nave diretta in America e che lo terrò lontano dall’Italia per ben tre mesi. Il momento in cui Sirius ha abbandonato la trasmissione è andato in onda solo questa settimana, anche se è stato registrato almeno un mese fa.

Nicola si è imbarcato solo adesso, a causa di diversi problemi legati al Covid-19. E attraverso un’intervista rilasciata a “SuperGuida Tv”, il giovane ha parlato della sua esperienza all’interno del programma, ha raccontato cosa si aspetta dal futuro in trasmissione e soprattutto ha svelato un retroscena inedito. Vivarelli si è detto dispiaciuto per aver abbandonato il programma, ma non poteva non adempiere ai suoi doveri.

Nicola ha dichiarato inoltre di voler tornare in trasmissione una volta terminata la sua esperienza sulla nave e perché no, gli piacerebbe diventare tronista e dunque passare dal trono over a quello classico. Vivarelli ha poi svelato un retroscena, ovvero quello di essere stato contatto per far parte del cast sia del “Grande Fratello Vip” che de “L’Isola dei famosi“.

Sirius ha ammesso che questa estate è stato contattato per prendere parte ad uno dei due reality show, ma che ha preferito mantenere la parola data a Maria De Filippi e quindi è tornato a “Uomini e Donne”, declinando l’invito dei due reality propostigli. D’altronde il talk show di Queen Mary è stato il programma che lo ha consacrato, sicuramente però coadiuvato dal fatto che sia approdato per corteggiare Gemma Galgani, di 44 anni più giovane di lui. Ciò inevitabilmente ha destato scalpore, garantendo a Nicola le luci della ribalta.

Sirius ha poi raccontato cosa gli ha lasciato l’esperienza vissuta a “Uomini e Donne”, dichiarando: “Uomini e Donne mi ha dato tanto. Tutte le esperienze servono nella vita perché arricchiscono la persona che si è. Ho imparato a rapportarmi con le altre persone e ora mi sento più maturo e riesco, a differenza di prima, a lasciarmi scivolare di più le cose addosso, giudizi compresi“.