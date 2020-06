Nicola Vivarelli è a Torino per incontrare Gemma? La prova su Instagram

“Uomini e Donne” ci ha lasciato per godersi la pausa estiva e mentre la redazione del programma continua a lavorare alla nuova edizione di “Temptation Island” che, in barba alle difficoltà e al Coronavirus sembrerebbe andare comunque in onda, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a far discutere e parlare di sé, attirando critiche e accuse.

Il motivo di tutto ciò è ormai noto, tra la dama torinese e il suo giovane corteggiatore intercorrono 44 anni di differenza e tutti, Tina Cipollari in primis, accusano lui di prendere in giro la Galgani e lei di essersi innamorata di un ragazzo che potrebbe essere suo nipote. Difatti Gemma, ha diverse volte manifestato in trasmissione segni di gelosia nei riguardi di Nicola.

In molti sono convinti del fatto che lui si andato avanti solo grazie alle restrizioni imposte dal Governo e al fatto che non si possano vedere, ma adesso che la trasmissione è finita le cose cambiano e contro ogni pronostico, Nicola che manca dai social da un pò, nelle scorse ore ha pubblicato delle storie Instagram che hanno tanto stupito: è a Torino.

Torino, si sa, è la città in cui vive Gemma e dunque Vivarelli è lì per incontrarla, conoscerla e viverla lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti. Nicola, nelle sue storie Instagram ha postato Torino dall’alto, catturata mentre arrivava con l’aereo e si è taggato nella città dove appunto vive la Galgani, aggiungendo un’emoticon con la faccia che ha gli occhi a cuore. Eppure Sirius, ha postato delle storie successive nelle quali appare insieme agli amici.

Ed ecco dunque che il web si è diviso in due, da un lato c’è chi pensa che Vivarelli sia nella città della Mole Antonelliana per incontrare Gemma, dall’altro invece, c’è chi pensa che Nicola sia a Torino solo per fare baldoria con gli amici. Dopo questo piccolo segnale, tutto tace da entrambi i lati, nemmeno la Galgani che testimonia sempre tutto ciò che vive, non ha menzionato ad alcun incontro con Vivarelli.