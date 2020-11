Nicola Vivarelli dopo l’addio a "Uomini e Donne": ringraziamenti e frecciatine

Nicola Vivarelli ha lasciato l’Italia e “Uomini e Donne”. Sirius ha abbandonato la nave per imbarcarsi su un’altra nave, quella che gli consente di svolgere il proprio lavoro e far parte della marina mercantile. Il giovane Vivarelli è approdato in trasmissione sul finire della scorsa stagione, con l’intento di corteggiare Gemma Galgani.

Tra i due vi sono ben 44 anni di differenza, ma nonostante ciò la dama tornese non ha desistito dal proposito di conoscere il giovane. Le cose tra loro però non sono andate a buon fine e quest’annata è ricominciata con Gemma e Nicola separati e soprattutto impegnati in conoscenze differenti. Gemma ha frequentato dapprima Paolo e poi Biagio, Nicola invece ha conosciuto la dama Veronica instaurando con lei un legame particolare.

E proprio l’ultima puntata di “Uomini e Donne” andata in onda, ha visto di scena uno scontro acceso proprio tra Vivarelli e Veronica. In molti hanno attaccato la De Nigris e alla fine della discussione, Nicola ha ammesso di aver trascorso una notte di passione con lei. Sirius è apparso molto dispiaciuto di dover abbandonare la trasmissione, ma trattandosi di una puntata già registrata, il ragazzo è in realtà già partito.

Veronica ha dichiarato di non sentirsela di abbandonare il programma insieme a lui, dato che non è sicura della loro frequentazione, aggiungendo che dovranno sentirsi solo al telefono senza vedersi. Difatti Nicola mancherà per mesi e mesi dall’Italia. Adesso che la puntata è andata in onda, Vivarelli ha potuto finalmente rompere il silenzio e dire la sua.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Sirius ha ringraziato tutti i fan e si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciatina. “Esperienza unica, mi mancherà tutto questo! Grazie a tutti voi per il vostro continuo supporto! Ah quasi dimenticavo… L’onestà ‘dovrebbe’ premiare sempre!“, questo il post di Nicola.

A chi saranno rivolte le sue parole? A Veronica che ha deciso di non uscire con lui dal programma? Fatto sta che Nicola ha deciso di concludere il suo percorso a “Uomini e Donne” così come lo aveva iniziato: con Gemma. Il cavaliere difatti ha ballato con la Galgani e ha poi abbandonato lo studio. Non è certo che al suo ritorno in Italia lo rivedremo in trasmissione.