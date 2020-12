Nicola Vivarelli appare semi nudo sui social: balletto sexy per l’ex corteggiatore di Gemma Galgani

Abbiamo imparato a conoscere Nicola Vivarelli grazie alla sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Il giovane ufficiale della marina era approdato nel trono over del talk show dei sentimenti, con l’intento di corteggiare Gemma Galgani. La notizia destò non poco clamore, dato che Nicola ha 26 anni mentre Gemma di anni ne ha 70. Nonostante tutto però la dama torinese decise di provarci.

Le cose tra i due poi non sono andate per il verso giusto, a causa di un interesse nullo da parte di Vivarelli, a detta della Galgani. Nicola ha sempre affermato il contrario, ovvero che era disposto a conoscere Gemma ma lei questa estate non si è mai fatta sentire. Insomma, ciò che tutti hanno pensato è il fatto che in realtà Sirius non abbia mai provato un reale interesse nei riguardi della dama torinese.

D’altronde 44 anni di differenza non sono per niente pochi. Quest’anno però Nicola ha abbandonato la nave a metà percorso e si è imbarcato su quella da crociera, quella che gli consente di svolgere il suo lavoro. Dopo un periodo in trasmissione e una frequentazione turbolenta con la dama Veronica, Vivarelli è stato richiamato e ha dovuto adempiere al suo dovere.

Così ha lasciato la trasmissione e si è imbarcato alla volta dell’America che lo terrà lontano dall’Italia per qualche mese. Ma che fine ha fatto oggi Nicola? L’ex cavaliere ha dato notizia di sé attraverso i social e sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video nel quale appare mezzo nudo. A coprire le sole parti intime, ci pensa un asciugamano.

Anche Vivarelli sta scoprendo il mondo di Tik Tok e così, dalla sua cabina con una vista marina mozzafiato, è apparso seduto sul letto mezzo nudo e intento a sfogliare un libro. Con una musica sottofondo ha simulato un balletto sexy e tolto l’asciugamano. Mentre tutti hanno “sperato” che potesse mostrare i gioielli di famiglia, la sorpresa è arrivata: Nicola non era più semi nudo ma con indosso t-shirt e pantalone.

“Ebbene sì, la quarantena sta facendo male anche a me“, questa la didascalia postata dall’ex cavaliere. Pioggia di like e commenti per Vivarelli da parte dei suoi follower, i quali hanno apprezzato il suo siparietto. Nicola è apparso in piena forma e felice. Nessuna reazione è arrivata da parte di Gemma Galgani . Chissà se il giovane tornerà in trasmissione e se tra i due possa accadere ancora qualcosa.