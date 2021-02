Nicola "Sirius" Vivarelli ritorna a parlare di Gemma Galgani: "La penso spesso, abbiamo passato dei bei momenti insieme"

Gemma Galgani, nonostante siano passati molti anni dal suo esordio al trono over di “Uomini e Donne“, resta una delle star del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La dama è riuscita a far parlar di se per le perle di trash regalate ai telespettatori, avvenute molto spesso durante le liti con Tina Cipollari.

Nel programma è diventata famosa anche per aver conosciuto alcuni ragazzi molto più giovani di lei, come per esempio Nicola Vivarelli. Il ragazzo, entrato nella trasmissione via chat con lo pseudonimo di “Sirius” grazie allo speciale di “Uomini e Donne” durante il periodo di lockdown in Italia, ha conquistato il suo cuore della ma prima di concludere la loro conoscenza.

Nicola Vivarelli parla di Gemma Galgani

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Sirius ha rilasciato una intervista al magazine della trasmissione di “Uomini e Donne” parlando proprio della sua avventura nella trasmissione. Ammette di avere ancora un bel ricordo di Gems, anche se al momento si definisce un ragazzo single pronto a trovare il nuovo amore.

“A Gemma penso spesso“ rivela Nicola Vivarelli che poi aggiunge: “È stato un percorso che non dimenticherò mai. Per i bei momenti passati insieme, le belle chiacchierate, per ciò che ho imparato da lei. La rispetto e ci sono molto affezionato. Spero di rivederla al mio rientro”.

Nonostante i bei ricordi però Nicola ammette: “Al momento il mio cuore è libero. Desideroso di trovare una compagna stabile. In questo lungo periodo, più del solito ho avuto modo di pensare al rapporto di coppia e alla persona che vorrei al mio fianco. Fino ad ora non sono riuscito ad instaurare una vera relazione o forse non l’ho desiderato tanto come in questo momento”.

Insieme a Gemma Galgani, il ragazzo ha instaurato una love story anche con Veronica De Nigris, un’altra dama presente nel parterre femminile di “U&D”. Su di lei però non sembra avere un bel ricordo, rivelando che ormai non pensa più a questa conoscenza.

Infine ultimamente si sta facendo il toto nomi sui prossimi concorrenti de “L’isola dei famosi“, il reality show pronto a sostituire il “Grande Fratello Vip” dopo la finale. Nicola, in questa intervista, smentisce categoricamente la sua partecipazione in Honduras dal momento che non ha ricevuto nessuna chiamata da parte degli autori.