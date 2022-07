Nicola Pisu, dopo il "GF Vip" addio alla tv: il lavoro che fa ora

Ascolta questo articolo

Durante la sua partecipazione al reality show “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, Nicola Pisu ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico di Canale 5. La sua storia ha colpito molto i telespettatori, tanto che puntata dopo puntata, il ragazzo è riuscito a conquistare l’affetto di molti fan.

Complice anche la liaison con Miriana Trevisan che ha appassionato molto, ma alla fine nulla è nato tra loro e fuori dalla Casa hanno intrapreso due percorsi lontani e diversi. Nicola ha detto addio alla tv e lo dimostra un video comparso poche ore fa sul suo profilo Instagram.

Il nuovo lavoro di Nicola Pisu

Nel filmato si vede il ragazzo intento a maneggiare dei cavi elettrici e si deduce che la sua nuova occupazione sia proprio quella dell’elettricista per una ditta di costruzioni. Un lavoro comunissimo quindi, ben lontano dai riflettori che si erano accesi su di lui, ma che probabilmente non era quello che davvero desiderava.

Durante il suo percorso nella Casa, in molti hanno notato a tratti un disagio a stare davanti alle telecamere e la decisione di tornare ad una vita normale lo sembra dimostrare. Fatto sta che ora Nicola appare sereno e soddisfatto di questo suo nuovo incarico, forse più leggero dopo aver confessato a tutta Italia il suo difficile passato.

Nei giorni scorsi, sempre Pisu, ha confessato di essere rimasto deluso dal comportamento di Soleil Sorgé, la sua ex compagna di viaggio al Gf Vip. L’influencer, infatti, ha festeggiato il suo compleanno, ma non ha invitato Nicola, non solo. Il figlio della Mirigliani ha rivelato di aver inviato vari messaggi all’ex vippona ma di non aver ottenuto alcun tipo di risposta e questa è stata una grossa delusione per lui che ricorda il bel rapporto nella Casa.

Questo però non basta a fargli cambiare idea sul programma, anzi conferma che non si è pentito della scelta di entrare nella Casa più spiata d’Italia, ma che anzi lo rifarebbe: “Certo che rifarei il Grande Fratello Vip, subito. Per me è stata una bella esperienza. Purtroppo il mio percorso è stato breve, sono uscito nei primi mesi del programma. Vorrei rivendicare me stesso e quello che è stato. Ci tornerei, quindi, senza dubbi!”.