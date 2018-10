Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella: "L’accanimento verso di lei è esagerato"

Nell’ultima stagione di Uomini e Donne i troni di Sara e Nilufar avevano incantato il pubblico da casa e le loro scelte avevano fatto sognare i sostenitori della coppia. In seguito allo scandalo di Nilufar, Nicola Panico ha deciso di chiamare la redazione per confessare la verità su Sara. I due sono sempre stati fidanzati durante il trono e Sara ha preso in giro tutta la redazione.

Nicola ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista ad ‘Isa e Chia’ ed è tornato a parlare di Sara. Secondo l’ormai ex fidanzato, Sara ha sbagliato ma l’accanimento nei suoi confronti da parte del pubblico lo ritiene esagerato. Nicola ha sottolineato che l’errore è stato compiuto da entrambi e Sara sta pagando caramente per tutto quello che ha fatto.

Sara è stata attaccata sui social pesantemente al punto di prendere la decisione di chiudere il profilo instagram che vedeva diminuire i follower a vista d’occhio. La ragazza non ha retto agli insulti ed ha agito di conseguenza.

Nicola ha dichiarato di aver incontrato Sara in un centro commerciale e si sono salutati a malapena. Non torna sui suoi passi e rifarebbe tutto in quanto ferito dalla donna che credeva lo amasse. Nicola ritiene che gli insulti e le critiche nei suoi confronti sono esagerate in quanto, alla fine dei conti, non ha fatto del male a nessuno.

Alla fine dell’intervista augura a Sara di riprendersi da questa esperienza traumatica con queste parole: “Spero per lei che possa fare tesoro di quello che è successo e partire da qui per non ricommettere gli stessi errori, spero per lei che sia felice prima o poi”. Nicola ribadisce di aver sofferto molto e di aver accettato solo per l’amore che provava per Sara. Una vicenda che ha sconvolto tutta la redazione e lasciato senza parole soprattutto la regina di Canale 5 che conduce il programma da quando è nato.