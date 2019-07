Nessuna crisi tra Gennaro Lillio e Francesca De André: "Stiamo ancora insieme"

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La ragazza, dopo aver scoperto del tradimento di Giorgio Tambellini mentre si trova negli studi di Cinecittà, ha deciso di dare una chance a Gennaro.

La conoscenza pare andare nel migliore dei modi, anche se l’ultimo post pubblicato da Gennaro Lillio sembra aver aperto a una possibile crisi: “Si può volere bene a tante persone. Ma l’amore… L’Ammor è n’ata cos! (Sophia Loren) Amore = Capirsi, Complicità, Trattarsi Bene, Trattarsi con educazione, Coccolarsi, MODI, Rispettare e rispettarsi, Rispetto, Rispetto, RISPETTO!”.

La smentita di Gennaro Lillio su Instagram

L’ultima frase rilasciata dall’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha fatto discutere molto il web. Infatti, per molti sembrava sancire la fine della conoscenza tra lui e la sua attuale fidanzata Francesca De André. Le cose però non stanno così, con Gennaro che decide di respingere tutte le indiscrezioni di queste ore.

La notizia di una presunta crisi è nata anche dal fatto che Gennaro Lillio e Francesca De André non pubblicano delle foto insieme da molto tempo. Tuttavia, l’ex gieffino ha voluto tranquillizzare i loro fan, dichiarando che lui e Francesca non si sono lasciati e che vivono la loro relazione anche al di fuori dei social. Sostiene inoltre che il suo post riguarda semplicemente un suo pensiero che rispecchia i suoi valori.

Per la coppia, fino a pochi giorni fa, si parlava anche di una possibile partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Tuttavia la pagina ufficiale di Instagram del reality show di Canale 5 ha smentito che sono stati fatti dei provini per i due. Questa notizia viene confermata dal settimanale “Spy“, ideato da Alfonso Signorini, in cui nell’ultimo numero si può leggere che lo staff sta lavorando su altre piste.