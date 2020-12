Nathan Falco Briatore fa gol e mamma Elisabetta Gregoraci si commuove

Elisabetta Gregoraci sembra non rimpiangere affatto la sua decisione di uscire dal Grande Fratello Vip 5. Anche se adesso deve fare la spola tra Montecarlo, dove vive, e Roma, dove deve trovarsi ogni settimana per partecipare dallo studio alle dirette del reality show di Canale 5 (ha una casa anche nella Capitale e a lasciargliela dopo il divorzio è stato l’ex marito Flavio Briatore), la priorità della show-girl calabrse resta suo figlio Nathan Falco, che finalmente può vedere quando vuole.

E l’altro giorno mamma Elisabetta ha assistito a una partita di calcio disputata a Monaco dal ragazzino, che a sorpresa indossava la maglia del Napoli. Anche su Instagram, del resto, il figlio di Flavio Briatore ha mostrato grande dolore per la morte di Diego Armando Maradona, e questo nonostante vista la sua tenera età non può di certo conoscerne le gesta. Eppure indossare la maglia azzurra sembra proprio un gesto fatto per onorarne la memoria.

Nathan Falco Briatore va a segno con la maglia del Napoli: la reazione di mamma Elisabetta

Un’altra sorpresa è stata che il piccolo di casa Briatore si è rivelato anche un campione in erba. Come si evince da alcuni video amatoriali fatti dalla madre e finiti sul web, Nathan ha messo a segno un gol fantastico, che rivela un talento in erba che renderà di certo felice il padre.

E a essere felice è anche mamma Elisabetta Gregoraci, che ha accompagnato le immagini con queste parole commosse: “Bravo amore”. Sembra inoltre che il ragazzino abbia dedicato il gol proprio a lei. Anche Briatore era presente alla partita, e lo sappiamo perché ha pubblicato una foto con Nathan in tenuta sportiva, a bordo campo.

L’ha pubblicata sui social, dove però Nathan è stato nuovamente preso in giro dagli haters per essere un po’ in carne. Briatore ha risposto per le rime offendendo l’autore del commento, ma noi speriamo che comunque il ragazzo non lo abbia letto, perché alla sua età è molto facile essere feriti dai “bulli social”.