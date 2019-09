Nathaly Caldonazzo nega un possibile ritorno di fiamma con Andrea Ippoliti

L’esperienza di Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo all’interno di “Temptation Island Vip” è finita da alcuni giorni. I due non sono riusciti a superare la prova imposta dagli autori della trasmissione, e dopo il percorso percorso hanno deciso di chiudere definitivamente alla loro storia d’amore.

Nathaly Caldonazzo ha rilasciato una intervista al magazine “Uomini e Donne“, in cui parla della sua partecipazione nel reality, parlando dei suoi rapporti con le altre ragazze e soprattutto del comportamento avuto da Andrea Ippoliti, che si è avvicinato sempre di più alla sua tentatrice Zoe Mallucci.

Le parole di Nathaly Caldonazzo

L’ex compagna del comico partenopeo Massimo Troisi, come riporta testualmente il sito “Isa & Chia“, rivela di aver partecipato solamente per curiosità, dichiarando che in tutti questi anni è stata vittima della forte gelosia provata da Andrea Ippoliti, che spesso si intrometteva nella vita privata e anche in quella lavorativa.

Si ritiene molto sconvolta dal comportamento avuto da Andrea Ippoliti, rivelando che ad oggi non vuole neanche incontrarlo per strada: “Sto metabolizzando un lutto, perché dentro di me questa persona è assolutamente morta. Faccio finta che sia morto. La delusione è profonda, radicale, totale. Basta, è veramente finita. Non è possibile che se vedi un paio di balletti reagisci così. Non c’era malizia con nessuno”.

Proprio per questo motivo, ci tiene a sottolineare che un ritorno di fiamma tra lei e il suo ex fidanzato è praticamente impossibile. Nathaly rivela che i due in passato hanno seguito insieme le vecchie edizioni di “Temptation Island Vip”, dichiarando che Andrea Ippoliti criticava i vecchi partecipanti. Per questo motivo, Nathaly si sarebbe aspettata più maturità da parte sua.

Infine, parla dei rapporti stretti all’interno del programma, lodando Alessia Marcuzzi per aver spezzato una lancia a suo favore durante l’ultimo falò di confronto e Anna Pettinelli, poiché entrambe hanno sofferto insieme nel loro periodo in Sardegna.