Natalie Portman tradita dal marito Benjamin Millepied con una 25enne

Un articolo pubblicato venerdì dal quotidiano francese Voici ha creato uno tsunami sul matrimonio della star di Hollwyood Natalie Portman. Secondo il report del giornale, confermato da diverse fonti, il marito dell’attrice premio Oscar Benjamin Millepied ha tradito la moglie, portando avanti una relazione extraconiugale con una ragazza di 25 anni.

“È stata di breve durata ed è finita“, ha commentato una fonte vicina alla coppia sulla relazione dell’uomo con l’attivista per il clima Camille Étienne, che è stata recentemente fotografata mentre entrava nell’ufficio di Millepied, per uscire dall’edificio dure ore dopo a dieci minuti di distanza da lui. La fonte aggiunge che Natalie e Benjamin stanno lavorando in privato per affrontare i loro problemi coniugali, e che i due hanno intenzione di rimanere insieme nonostante il suo “enorme errore“, ha continuato la fonte.

“Lui sa di aver commesso un errore enorme e sta facendo tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e tenere unita la loro famiglia“, dice la fonte. “Natalie è incredibilmente riservata e non ha intenzione di mostrarlo nei media. La sua più grande priorità è proteggere i suoi figli e la loro privacy“.

La Portman, 41 anni, e il regista/coreografo Millepied, 45 anni, si sono incontrati sul set del film “Black Swan” del 2010, che fece conquistare all’attrice un Oscar come Miglior Attrice Protagonista. Benjamin era il coreografo del film, e da lui Natalie ha imparato i passi dei balli presenti nel film La coppia si è poi sposata il 4 agosto del 2012.

La Portman e Millepied hanno due figli: il figlio Aleph, che compirà 12 anni questo mese, e la figlia Amalia, di 6 anni. La notizia arriva dopo che la coppia si era separata l’anno scorso, ma era poi riuscita a superare i problemi della loro relazione, ed erano stati fotografati insieme a Parigi il 26 maggio dopo il concerto di Beyoncé.