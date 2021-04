Natalie Dormer svela di aver avuto una bambina durante il lockdown

Natalie Dormer ha sorpreso i fan, svelando di aver partorito una bambina, la prima figlia con il compagno David Oakes. La sua “bambina Covid” è nata a gennaio nel più totale riserbo, mettendo a conoscenza del felice evento solo la famiglia e gli amici più stretti, fino a che l’attrice 39enne non ha deciso di svelare la notizia durante la podcast “That’s After Life ” della sua amica Esther Rantzen.

“È la cosa perfetta da fare durante la pandemia, rimanere incinta, avere un bambino“, ha scherzato l’attrice di “Trono di Spade”, che vive a Richmond, nella zona sud ovest di Londra, con il compagno e collega David. “Mi sento di essere un po’ un cliché, tra 30 anni probabilmente sarà seduta in un bar a dire ‘Si, sono una bambina Covid’ Penso che ce ne saranno tantissimo, cos’altro ha da fare la gente in lockdown?“

Natalie e David si sono conosciuti nel 2019 lavorando alla produzione teatrale di “La Venere in Pelliccia” a West End. La coppia è felicissima dell’arrivo della bambina, il cui nome non è stato svelato. “Ha soli tre mesi, ed è una gioia immensa. Non mi lamenterò mai più delle ore sul set, perché provare l’assenza di sonno è tutta un’altra cosa“.

La Dormer, nota ai più come la Margaery Tyrell di “Trono di Spade“, è diventata famosa nel 2007 grazie al ruolo di Anna Bolena nella serie della BBC “The Tudors“, per poi passare ad un ruolo ricorrente nel telefilm “Elementary”. Recentemente ha avuto un ruolo in “Penny Dreadful: City of Angels”.

Al cinema è comparsa in due film della serie di “The Hunger Games“. Anche il compagno David Oakes è un volto noto agli amanti dei serial: ha infatti avuto ruoli in telefilm di successo come “I Borgia”, “I pilastri della Terra “,”Victoria” e “The White Queen “.