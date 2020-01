Natalia Paragoni rivela cosa pensa di Ivan Gonzalez

Natalia Paragoni lo scorso anno ha partecipato al programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”, inizialmente come corteggiatrice dello spagnolo Ivan Gonzalez. Dopo poco tempo però Natalia si è resa conto di come l’ex tentatore di Valeria Marini, nonostante la passione e l’interesse dimostrati nella fase inziale del percorso nel programma televisivo, non facesse per lei ed è infatti passata a corteggiare l’attuale fidanzato Andrea Zelletta.

Quest’ultimo ha infatti deciso di presentarsi nella villa dove Ivan stava per compiere la propria scelta per far cambiare idea alla bella Natalia, riuscendoci. Ivan ha dunque infine scelto la corteggiatrice Sonia Pattarino, iniziando una storia d’amore fuori dagli studi di “Uomini e Donne”. Nonostante l’iniziale interesse le cose tra i due non sono decollate, infatti la coppia si è lasciata ufficialmente lo scorso settembre.

L’ex tronista Ivan si trova attualmente all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, nelle vesti di concorrente della quarta edizione del celebre reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini. Attraverso il suo profilo Instagram personale, Natalia nelle ultime ore ha risposto ad alcune delle domande degli affezionati fan, che le hanno chiesto a gran voce di esprimere il suo pensiero riguardo ad Ivan e alla sua partecipazione al reality.

Queste le parole della giovane in proposito: “Diciamo che non so come volete metterla giù, se sono stata più intelligente, più furba o quello che volete ma l’ho mandato subito a fanc*lo perché l’ho conosciuto ed era una persona così priva di contenuti che ho detto ‘no grazie!’”.

La bella fidanzata di Andrea Zelletta ha poi parlato di chirurgia estetica e confessato come lei non si sia rifatta nulla e di come si senta bene e a proprio agio con il proprio corpo. Riguardo al suo fidanzamento con l’ex tronista ha infine confessato come i due abbiano trovato una casa dove iniziare una convivenza insieme.