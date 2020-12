Natalia Paragoni pubblica un video hot con Andrea Zelletta

Tutto è nato a natale con un regalo che aveva un che di criptico, poi pian piano, grazie anche ai dubbi e alle ipotesi da parte dei ragazzi del “Grande Fratello Vip” il caso Zelletta-Paragoni sembra che sia esploso. Una serie di vicende e pettegolezzi che hanno portato a fare tutta una serie di supposizioni, circa un presunto tradimento di Natalia, nei confronti del suo Andrea.

Nella scorsa puntata del GF Vip, Zelletta si ritrova protagonista di un confronto con la Paragoni, cercando di chiarire il gesto di quel regalo natalizio così asettico e privo di significato. A un certo punto della discussione, interviene la modella brasiliana, Dayane Mello, che lancia la bomba, ovvero di questo presunto tradimento della Paragoni, ai danni di Andrea.

Tradimento che sembra sia avvenuto a Capri, ma intanto Zelletta preferisce affermare che era al corrente di questa ipotesi, per poi ritrattare la sua versione in seguito, affermando di aver detto di essere a conoscenza di tutto solo per difendere Natalia, ma la verità è che lui non è aggiornato sulla faccenda, facendo quindi nascere tutta una serie di dubbi e paure nel ragazzo.

Le dichiarazioni di Zelletta e il video hot di Natalia

Zelletta ha di recente dichiarato che il suo punto di vista in fatto di tradimento è molto rigido: “Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei“.

Intanto, quasi a voler dimostrare che tutte le dicerie che stanno circolando sul web sono false, la Paragoni decide di voler pubblicare un video che ritrae uno dei momenti più belli passati insieme al suo Andrea, un video che trapela anche note sexy e tratti “hot”. Il video in questione è stato pubblicato infatti dietro la richiesta di un fan di postare il momento più bello passato con Zelletta. In pochissimo tempo il video in questione ha fatto il giro del web.