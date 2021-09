Natalia Paragoni nei guai: "Chiudo Instagram. Mi vogliono danneggiare"

Natalia Paragoni ha preso una decisione netta e, a quanto pare, definitiva circa la chiusura del suo profilo Instagram. La ragazza è diventata popolare grazie alla partecipazione come corteggiatrice di Andrea Zelletta nel programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. I due sono diventati una coppia, ma la vera popolarità per loro arriva grazie all’entrata dell’ex tronista nella Casa del “Grande Fratello Vip“.

Molto attiva su Instagram, la Paragoni negli ultimi giorni si è insospettita per la crescita esponenziale del numero dei suoi followers. Una cosa che per molti sarebbe stata un segnale positivo, a Natalia ha fatto storcere il naso come lei stessa ha dichiarato: “Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi dell’incresciosa situazione che sto vivendo. Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei follower, temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o peggio ancora per arrecarmi un danno”, è arrivata a pensare Natalia.

Le parole di Natalia Paragoni

Poi continua spiegando che si è attivata, insieme alla sua agenzia, per risolvere: “A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa. Credetemi, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Vi terrò aggiornati“. La Paragoni ha fondato la sua carriera professionale proprio su questo social e se davvero fossero stati usati dei sistemi automatizzati per reclutare followers, per Natalia sarebbe un grosso danno.

Instagram, infatti, riconosce i profili con fan non attivi, che non interagiscono con i post pubblicati e automaticamente li reputa di scarso interesse e qualità. Tutto questo comporta la perdita di popolarità e la visibilità ad utenti attivi sul social. Un danno davvero notevole e per questo Natalia sta correndo ai ripari, al momento ha reso privato il suo profilo e sta cercando di capire cosa possa essere successo.

La situazione sentimentale è ben diversa, per fortuna, e la sua storia con Zelletta sembra andare a gonfie vele, tanto che i due non molto tempo fa avevano espresso la voglia di diventare genitori. Vedremo se presto arriverà la bella notizia.