Nasce "Kate for a day", il corso per diventare come la Duchessa di Cambridge

Con Meghan Markle dall’altra parte del mondo e i paparazzi che continuano a seguirla, Kate Middleton riesce comunque a prendersi il suo cono di luce. La Duchessa di Cambridge è la commoner che ha studiato per diventare una Principessa e si è calata perfettamente nel ruolo, con i suoi outfit copiatissimi che alternano capi firmati a moda low cost accessibili a tutti. “Un modello di stile e sobrietà a cui aspirare“, avrebbe commentato qualcuno, tanto da far nascere un corso dedicato a lei: il “Kate for a day“.

Il corso, che insegna alle partecipanti i segreti della Duchessa per essere sempre così perfetta, si svolge in un pomeriggio ed ha un costo di 120 euro. Il primo appuntamento dell’evento si sarebbe svolto domenica scorsa a Milano, all’Hotel Chateau Monfort; esso avrebbe già registrato il tutto esaurito, tanto da pensare ad una seconda data per il 16 febbraio. L’idea nasce dall’agenzia di eventi Pois Gras, la cui docente, Elisa Motterle, è un’esperta di royal family e di galateo.

Nel pomeriggio dedicato interamente a Buckingham Palace, gli esperti, insegnano alle partecipanti il portamento e la postura, sia da in piedi che da sedute. Successivamente possono provare cappellini, misurandosi in prove di eleganza legate alla loro presentazione in pubblico. Le organizzatrici dell’ambito evento spiegano il loro obbiettivo: “Imparerete i trucchi del mestiere adottati dai royals per mantenere il loro leggendario aplomb e apprenderete il modo corretto di indossare correttamente una tiara oppure un cappello“.

Inoltre, assicurano le esperte royal alle partecipanti del corso “Kate for a day”: “Imparerete anche a sedervi proprio come una duchessa, a gestire al meglio trucco e capelli, fare un’autentica riverenza e prendere il tè come la regina.” Infine, durante una sessione fotografica guidata, saranno illustrati tutti i migliori segreti per apparire al meglio davanti all’obbiettivo. Alla fine della giornata, tutte le partecipanti riceveranno il loro “ritratto ufficiale” in ricordo dell’evento.

Le materie del workshop: