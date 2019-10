Naomi Campbell svela di essere una tossicodipendente in via di guarigione

Pur compiendo 50 anni il prossimo mese di maggio, Naomi Campbell non perde assolutamente nulla del suo immenso fascino. Universalmente considerata una delle top model più ammirate e famose di tutti i tempi, la Venere Nera è spesso ricordata anche per i suoi eccessi immancabilmente riportati dai media internazionali.

Influente come poche e incantevole come solo lei è capace di esserlo, dopo più di tre decenni vissuti nell’Olimpo dell’industria della moda, la modella britannica ha rilasciato un’intervista al WSJ Magazine, grazie alla quale ha reso noto come stia cercando di mettersi alle spalle un passato fatto di dipendenze e abusi.

Con la sua innata schiettezza, è lei stessa ad esordire ribadendo di considerarsi una sopravvissuta. La ragione di questa definizione viene snocciolata senza dilungarsi in inutili giri di parole: “Non ho mai avuto una vita immacolata e non pretendo di averla”. Alla luce di questa premessa, sottolinea di non aver mai nascosto di essere stata dipendente dagli stupefacenti, ma di essere comunque grata a Dio per non aver mai oltrepassato il punto di non ritorno. Non a caso riguardando quello che è stato il suo passato, oggi si considera “una tossicodipendente in via di guarigione e un’alcolista in via di ripresa”.

Ma oltre per i problemi legati a queste dipendenze, dopo essersi fatta conoscere in tutto il mondo per la sua bellezza, Naomi Campbell si è anche battuta a favore dell’equità di un settore sempre più contraddistinto dalle diversità, tra le altre cose non necessariamente legate al colore della pelle.

Quando il tema dell’intervista raggiunge poi su temi più personali, lei che ancora non ha avuto modo di diventare madre, non esclude però che ciò possa verificarsi in futuro. “Vedrò cosa mi porterà l’universo” ha voluto far sapere in merito, aggiungendo altresì che pur essendo attualmente single, in ogni precedente relazione ha sempre voluto salvaguardare la sua privacy. Ad ogni modo ci tiene anche ad aggiungere che pur non aver nessuno al proprio fianco, questa condizione non l’annoia né tantomeno la fa sentire sola: “La mia vita è così piena non per compensare un vuoto, ma perché è così che mi piace vivere da sempre: piena di impegni, circondata da persone stimolanti” ha concluso l’unica ed intramontabile Venere Nera.