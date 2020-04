Naomi Campbell rivela il segreto della sua forma fisica: "Mangio una volta al giorno"

Naomi Campbell è una delle protagoniste indiscusse sui social, in particolare sulla sua pagina di Instagram, dove tiene costantemente aggiornati i milioni di fan che la seguono. La supermodella è vicina a compiere un traguardo importante e il prossimo 20 maggio compirà cinquant’anni, caratterizzati da tanti anni di carriera nel mondo della moda.

La Campbell è stata protagonista di una recente intervista, nel corso della quale ha avuto modo di fare alcune rivelazioni intorno ai segreti della propria splendida forma. L’attrice ha svelato il segreto della propria magrezza, rivelando come riesce a non prendere peso, nonostante è dimostrato che il metabolismo con l’età ha un evidente rallentamento.

Le parole della supermodella

La Campbell, però, non sembra in alcun modo risentire di questo problema. La supermodella ha fatto delle rivelazioni ponendo l’accento sulla propria alimentazione. Il riferimento è all’intervista da lei rilasciata al settimanale “Wall Street Journal“, dove ha parlato delle proprie abitudini alimentari.

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo di Naomi Campbell che si è espressa in questi termini: “Mangio a pranzo, il pranzo è la mia cena, perchè in realtà mangio una sola volta al giorno“. Non è mancata l’ironia dell’intervistata che ha raccontato l’eccezione che si concede la domenica, attraverso queste parole: “La domenica invece mi concedo dei dolci, faccio dei dessert, delle torte, dei pudding”.

La Campbell è molto presente sui social, dove annuncia anche i propri impegni. In tali occasioni ha invitato i fan a non perdere la stagione di “Making the cut“, di cui è una delle protagoniste principali. Ha avuto modo di parlare di questo ruolo a lei affidato, esprimendosi in questi termini: “Sarò anche un giudice tosto, ma sarò sempre molto reale e onesto su com’è nel business.