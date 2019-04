Naomi Campbell e Liam Payne: la love story è finita

La ex top model Naomi Campbell ha concluso la sua storia d’amore con la star degli One Direction, Liam Payne. La stessa modella si riferisce alla storia d’amore durata quattro mesi con Liam dicendo di aver chiuso perché stavano “vivendo vite diverse”.

Una fonte segreta ha rivelato al quotidiano Mirror: “Liam e Naomi si sono divertiti molto insieme, si sono comportati bene ed hanno riso molto. Ma semplicemente non era destino quello di stare insieme. Continuano a rimanere amici e non ci sono rancori tra di loro“.

Liam Payne, 25 anni, è la nota star degli One Direction, mentre Naomi Campbell, 48 anni, è la ex top model che nel corso degli anni ha fatto molto parlare di sè. I due hanno cercato in tutti i modi di tenersi alla larga dalle telecamere durante la loro storia d’amore e ci sono riusciti abbastanza bene.

Liam Payne, che ha già un figlio di un anno, Bear, con la pop star Cheryl, è stato invitato nel mese di febbraio scorso insieme a Naomi presso la sede di Vogue. La coppia è arrivata e se ne è andata separatamente, uno schema che ormai è diventato routine nel periodo in cui i due stavano insieme.

Liam ha commentato: “La perfezione in una persona“. Naomi invece ha scritto le parole: “Beautiful soul” accanto ad una foto di Liam senza camicia. La coppia è stata poi vista al concerto dell’artista Davido alla O2 Arena di Londra. Ieri sera i loro rappresentanti non erano ancora disponibili per un commento riguardo la fine della loro storia.