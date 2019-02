Nancy Coppola, che tutti ricordiamo non solo per la sua bellissima voce come cantante neomelodica ma anche per la sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi nel 2017, ha voluto raccontare a cuore aperto il dramma che ha vissuto non appena rientrata dall’Honduras. Dopo un periodo di silenzio Nancy ha deciso di confidare alle pagine del settimanale DiPiù Tv le difficoltà incontrate subito dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5.

“L’Isola dei Famosi mi ha causato parecchi problemi. Durante il programma ho perso quasi dieci chili in poco tempo e, come si è visto in tv, ho vissuto per oltre due mesi in condizioni estreme!” ha chiosato la cantante rivelando altresì che il dimagrimento ha avuto pesanti ripercussioni sul suo corpo tanto da non avere più il ciclo mestruale per molti mesi.

“Avevo cominciato ad avere problemi già durante il programma così, appena rientrata in Italia, sono subito andata dal mio ginecologo” ha rivelato la Coppola confessando di essersi sottoposta ad una cura a base di ormoni ma nonostante tutto i mesi passavano e lei continuava a non ottenere miglioramenti “E’ stato terribile! Ho temuto di aver compromesso la mia fertilità per sempre, solo per aver partecipato ad un programma televisivo!”.

Un periodo bruttissimo quello trascorso da Nancy che non si dava pace in quanto sia lei che suo marito desideravano fortemente avere un altro figlio. Per fortuna il problema di salute si è successivamente risolto ma per rimanere nuovamente incinta ci è voluto più di un anno. Ora Nancy infatti aspetta una bellissima bambina che chiamerà Giulia come la sua amata nonna.

La cantante, che partorirà a giorni, ha altresì ricordato di aver scoperto di essere incinta proprio il giorno in cui il suocero è morto a causa di una terribile malattia. A Nancy, piace credere che questa bambina sia stata il suo modo per dire ‘addio’, il suo ultimo regalo, e che sia arrivata anche per lenire il dolore della sua perdita.